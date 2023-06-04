صورة “صادمة” من مراهقة كاظم الساهر.. لن تتخيلوا كيف كان شكله في هذا السن.. “تغير كثيرًا”!

كتب امير فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 06:54 مساءً - يعد النجم كاظم الساهر الأكثر اناقة ورقياً بين النجوم العرب، حيث تغيرت ملامحه عبر السنوات من الطفولة حتى المراهقة والشباب الى اليوم.

وفتح الفنان العراقي كاظم الساهر صندوق ذكرياته، -في وقت سابق- وعاد بالزمن للخلف، حيث شارك محبيه بصورة من فترة مراهقته بالأبيض والأسود.

صورة من مراهقة كاظم الساهر

القيصر كتب معلقاً على الصورة: «زمنُ مضى»، حيث تفاعل فانز الساهر مع اللقطة بتعليقات عكست مدى حبهم وتقديرهم لمسيرة النجم العراقي.

كاظم الساهر :

كاظم الساهر ولد عام 1957 في قرية نينوى في الموصل لأسره متواضعة و له تسعة أشقاء . وفي أيام الطفولة كان لكاظم الساهر اهتمامات متعدده منها كتابة الشعر، وسماع الموسيقى الكلاسيكية وتقليد غناء عبد الوهاب.

درس الموسيقى 6 سنوات في معهد الدراسات الموسيقية ببغداد، وكان يعرف باسم “ملك العود” بين زملائه في الأكاديمية بسبب موهبته الاستثنائية في عزف العود وتلحين الأغاني.

وفي عام 1980 بدأ كاظم تدريس الموسيقى في جمعية الوحدة النسائية ونادي الإيخاء ، كما تزوج ابنة عمه في نفس العام. ورزق بابنه وسام عام 19981، ودرس التاريخ والموسيقى في المدراس العراقية كما التحق بالجيش العراقي أثناء حرب العراق مع ايران.

أعمال كاظم الساهر

وفي عام 1984 طرح أول البوم لكاظم الساهر بعنوان “شجرة الزيتون”، ومثل في مسلسل ” المسافر ” عام 1987 كما رزق بابنه عمر في نفس العام.

وبدأ نجم كاظم الساهر يلمع في عام 1989 في أغنية ”عبرت الشط” من ألبوم غزال ، بعدها سافر إلى الكويت ومن ثم بيروت التي أوحت له بأغاني مثل ” نزلت للبحر ” و” هذا اللون ” و” كثر الحديث”. وبحلول عام 1990 زادت شعبيته في الوطن العربي وأطلق ألبوم “لا يا صديقي”، لكن جاء غزو العراق للكويت ووضع نهاية لهذا النجاح واصبح من الصعب عليه التحرك بين البلدان العربية الا الاردن التي عاش فيها.

طرح كاظم ألبوم “العزيز” عام 1991 ولاقت أغنية “سلمتك بيد الله” نجاحا باهرا، كما حقق نجاحا اخر في عام 1992 بأغنية “هذا اللون” من ألبوم أفراح. وفي عام 1993 طرح ألبوم “بانت الاعيبك” وانتقل بعدها في عام 1994 الى القاهره ليطرح أول البوم له من هناك بعنوان “سلامتك من الآه ” وكانت اغنية “اختاري” أول قصيدة يغنيها لنزار قباني، وشارك في مهرجان قرطاج، اما في عام 1995 اصدر البوم “بعد الحب” الذي لاقت معظم أغانية نجاحًا باهرًا.

تعاقده مع شركة روتانا

وفي عام 1996 تعاقد مع روتانا وطرح ألبوم “اغسلي بالبرد ” لتنتج له لاحقا ما يقارب 14 حتى تاريخ اليوم منها : مدرسة الحب وأنا وليلى ،حبيبتي والمطر ،الحب المستحيل ،أبحث عنك ،قصة حبيبين ،حافية القدمين ، ملينا البعد ،إلى تلميذة ،إنتهى المشوار، يوميات رجل مهزوم، صور، الرسم بالكلمات ،لا تزيديه لوعة. وحصل أيضًا على جائزة أفضل أغنية عربية عن أغنية هاحبيبي عام 1996 خلال مهرجان الأغنية العربية الأول بالقاهرة ،كما حصل كاظم الساهر على مفتاح مدينة سيدني من رئيس اتحاد البلديات كيفن هيل عام 2002 ونالت أغنية “أنا وليلى” التي غناها عام 1998 على المركز السادس عالميا عام 2003 باستفتاء عملته هيئة الاذاعة البريطانية BBC .

جوائز كاظم الساهر

كاظم الساهر يعتبر أول فنان عربي يشارك في الأولمبياد من خلال أغنية “نريد السلام” في عام 2004 أولمبياد اثينا.

حصل على جائزة أفضل مطرب عربي في لبنان 2004 جائزة الميوركس وجائزة الجوردن اوورد لأفضل مطرب عربي لعام 2010 عاد إلى بغداد الحبيبة في مايو 2011 ليعين سفيراً للنوايا الحسنة لرعاية اطفال العالم واطفال العراق خاصة من قبل منظمة اليونيسيف .

كما شارك في برنامج أحلى صوت The voice”” على قناة MBC4 كمدرب برفقة شيرين عبد الوهاب وعاصي الحلاني وصابر الرباعي .

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