شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بصحبة أبنائها إيمى وماكس بعد شراء قصرها الضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز أنيقة للغاية عندما تناولت الغداء مع أبنائها التوأم إيمي وماكس في بيفرلي هيلز يوم السبت الماضى، وذلك بعدما حصلت على صفقة مميزة خلال الفترة الأخيرة مع بن افليك حينما اشترت قصرًا سعره تجاوز الـ 60 مليون دولار.

وكشفت التقارير العالمية أن الثنائى جينيفر لوبيز وبن أفليك نجحا أخيراً، بعد رحلة بحث استغرقت عامين كاملين، فى شراء منزل جديد، وصل سعره إلى 75 مليون دولار، دفعا منها فى البداية 15 "عربون"، وفقًا لموقع الديلى ميل، لحجزه قبل دفع المبلغ المتبقى البالغ 60 مليون دولار للحصول على قصرهما فى بيفرلي هيلز الذى يضم 24 حمامًا ومجمعًا رياضيًا داخليا.



جينيفر لوبيز

وذكر تقرير آخر لموقع TMZ أن الثنائى دفعا 60.85 مليون دولار نقدًا للقصر الرائع الذي تبلغ مساحته 46000 قدم مربع، واستغرقت الصفقة أسبوعًا واحدًا فقط.



لوبيز وابناءها

جدير بالذكر أن علاقة بن أفليك وجينيفر لوبيز لم تتأثر بما تم رصده مؤخراً من أعين المصورين حينما بدا عليهما التوتر بارزاً للغاية خلال احتفال لوبيز بعرض فيلمها الأخير the mother، حينما ظهرت وهى توجه تحذيرات لزوجها، فيما بدا هو بوجه عبس، وهو ما أطلق حملة من التعليقات على تلك الصور عبر وسائل السوشيال ميديا متذكرين ما حصل في حفل الجرامى من صور مشابهه جعلت البعض يخمن حول اقتراب انتهاء العلاقة.