شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Barbie تسبب فى أزمة عالمية بالدهانات باللون البينك.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المصممة سارة جرينوود في فيلم Barbie عن أن تصوير العمل أدى إلى نقص عالمي في الطلاء الوردي، Pink، العمل من المقرر طرحه يوم 21 يوليو المقبل، ومن إخراج جريتا جيرويج ويقوم ببطولته الثنائى مارجوت روبي بـ شخصية Barbie، وريان جوسلينج في دور كين.

في مقابلة جديدة مع Architectural Digest، ناقشت جيرويج ومصممة الإنتاج سارة غرينوود ومصممة الديكور كاتي سبنسر سبب مشكلة الألوان الوردية الزاهية التي سيشاهدها منتظرى العمل، حيث صرحت جيرويج قائلة: "أردت أن تكون الألوان الوردية شديدة السطوع، وأن يكون كل شيء أكثر من اللازم تقريبًا، لأنه هذا ما جعلني أحب باربي عندما كنت طفلة صغيرة".



Barbie

وتابعت جيرويج مؤكدة:" أن المشاهد استخدمت الكثير من الطلاء الوردي مما أدى إلى نقص في جميع أنحاء العالم، نفد العالم من اللون الوردي لسلل فيلم Barbie".

بالإضافة إلى قيامها بدور البطولة في فيلم Barbie، يشاع أن المغنية دوا ليبا قد سجلت العديد من الأغاني الخاصة بالفيلم، على الرغم من عدم وجود تأكيد على ذلك حتى الآن.

ويبدو أن أحداث فيلم Barbie، تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجوت" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجوت روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالى



Barbie

وعلى جانب آخر أكد تقرير موقع "nme" أنه لن تتم إضافة أغنية "Barbie Girl" لفريق Aqua، والتى انتشرت خلال عام 1997 إلى فيلم Barbie، وهو العمل الذى ستقوم ببطولته الممثلة العالمية مارجوت روبى، أمام الممثل العالمى ريان جوسلينج.

المجموعة الدنماركية النرويجية، التى تعمل معًا منذ 25 عامًا، علقت مؤخرًا على حذف الأغنية من الفيلم، موضحة أنها لم تكن متفاجئة، حيث أشارت لين نيستروم أحد أبطال الفرقة الموسيقية، قائلة "لم أشعر بغرابة لاستبعاد الأغنية من الفيلم، وهذا من الممكن أن يكون طبيعيا".