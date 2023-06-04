شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية طارق عبد العزيز لتركيب القسطرة الثانية والدعامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان طارق عبد العزيز، صورة له من المستشفى عبر حسابه بموقع فيس بوك، وكتب: "اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا .. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".



طارق عبد العزيز

واستكمل: "شكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي شكرًا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض، هم المعنى الحقيقي للاتقان والتفاني والانضباط أدعو لهم بالتوفيق والتقدم المستمر".



الفنان طارق عبد العزيز

و كان يجري الفنان طارق عبد العزيز بعض الفحوصات الطبية الدورية، و اكتشفت وجود مشاكل في رسم القلب، حيث كان يعاني من بعض المشاكل في التنفس وبعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، تم حجزه في الرعاية في أحد المستشفيات.

يذكر أن "عبد العزيز" شارك مؤخرا في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج احمد عبد الحميد.