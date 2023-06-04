شكرا لقرائتكم خبر عن معجبة تلتقط سيلفى مع أوسكار إسحاق وبيدرو باسكال بالصدفة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت معجبة على واحدة من الصور النادرة الحصول عليها بالصدفة، حيث قابلت الممثل العالمى أوسكار إسحاق، الذى كان يتحدث عبر خاصية الفيديو كول مع الممثل العالمى بيدرو باسكال لتتمكن من التقاط صورة سيلفى لها مع الثنائى.



أوسكار إسحاق وبيدرو باسكال مع المعجبة

وكان قد علق الممثل العالمى أوسكار إسحاق بطل مسلسل Moon Knightعن حقيقة وجود موسم ثان من سلسلة مارفل، حيث علق قائلاً: "لا يمكننى التأكيد أو نفى وجود موسم ثانى من مسلسل Moon Knightولم تنفِ أو تؤكد شركة مارفل الأمر إلى الآن، وبالتالي كلنا في انتظار أي أخبار جديدة"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع digitalspy

وذلك بعد أن انتهت الحلقة السادسة والخيرة من مسلسلMoon Knight بعد تمكن مارك سبكتور أول ستيفن جرانت أو خونشو إله القمر "أوسكار إسحق"، من الهروب من المصحة العقلية، بطريقة نفسية حيث قام بغلق عينيه ليجد نفسه فى شقته من جديد، بعد محادثة مشوقة مع دكتور هارو "إيثان هوك"، حيث أقنعه الأول أنه غير مقتنع أن هذا هو واقع يعيشه، خاصة بعد ظهور أثار للدماء من خلال أقدام هارو.

وتابعت حياة مارك بعد أن أفاق في غرفته لـ يتحدث إلى ستيفن مؤكدا له أنهما نجحا فى الوصول إلى ما يريدون، لتنتهى أحداث الحلقة بـ ظهور اسم المخرج المصرى محمد دياب، إلا أن مارفل كـ عادتها تحب إضافة مشهد للنهاية بعد التترات.

وبالتالي كان المشهد بعد جزء من التتر لـ هارو "إيثان هوك"، وهو يجلس في مصحة نفسية، إلا أنه قام شخص مجهول في مساعدته بالهروب، وعند وضعه في سيارة تقف أمام المصحة، وجد خونشو إله القمر أمامه، الذى أكد له أنه لن يستغنى عن مارك سبكتور، خاصة أن مرضه النفسى يساعده في تقمص الشخصيات، وهذه المرة يدعى جيك لوكلى، الذى يعمل كسائق عنده.