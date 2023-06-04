شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يوسف: بشجع الزمالك وكنت ممكن ألغى أوردر شغل عشان ماتش كورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح الفنان حسن يوسف حضور ندوة تكريمه بقصر السينما، والتى أدارها المخرج عادل عوض، "مبدئيًا أنا كان نفسي يدوني ظرف فيه فلوس بدال شهادة التكريم، ومن رأيي أنا بشوف حب الستات أهم من الرجالة، لأن الستات هما اللي بيجبوا الرجالة يحضروا التكريمات".

واستكمل عن يوسف عن علاقته بكرة القدم: أنا بشجع نادي الزمالك، ويحب كرة القدم جدًا، قائلاً: "أنا بشجع نادي الزمالك للأسف لأنه دلوقتي بقى يتغلب كتير من الأهلي، وبالمناسبة أنا كنت ممكن ألغي أوردر عشان ماتش كورة".

وكرم الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، الفنان الكبير حسن يوسف، وسلمه درع الهيئة، كما سلمه شهادة تقدير من وزارة الثقافة نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويعرض عقب الندوة فيلم الجبان والحب من إنتاجه وإخراجه، والعمل من بطولة كل من، حسن يوسف، شمس البارودي، هند رستم، شويكار، عمر الحريري، زوزو نبيل، أحمد الجزيري، ناهد سمير، محمد رضا، نعيمة الصغير، فتحية شاهين، محمد أبو حشيش.

وكان آخر ظهور للفنان حسن يوسف فى عمل فنى، خلال مسلسل "الضاهر" الذى عرض عام 2019 بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن، وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم، ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.