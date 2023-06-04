شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون يعود من جديد لـ آخر أجزاء Fast and Furious والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الممثل العالمى دواين جونسون في مشهد ما بعد النهاية في الفيلم الجديد "Fast X"، ما زاد من إثارة المعجبين للجزء الأخير القادم من السلسلة، ومن جانبه أكد جونسون أنه مستعد للعودة بدور لوك هوبز في الجزء الأخير من سلسلة "Fast and Furious".

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " daily-sun"، سيعود جونسون بـ تقديم شخصية لوك هوبز في الجزء الأخير من سلسلة Fast and Furious.

ظهر جونسون آخر مرة في دور هوبز في فيلم Fast & Furious: Hobbs and Shaw جنبًا إلى جنب مع الممثلين جيسون ستاثام وإدريس إلبا.



دواين جونسون وفان ديزل

ويدور فيلم Fast X ، حول مواجهة أخطر خصم سيواجه البطل على الإطلاق، ويتمثل فى تهديد مرعب يحاول تحطيم هذه العائلة وتدمير كل شيء، وكل شخص، يحبه دوم توريتو، إلى الأبد .

في خلال فيلم Fast 5 الذى طرح 2011، أخرج دوم وطاقمه زعيم المخدرات البرازيلي الشائن هيرنان رييس وقاموا بإنهاء إمبراطوريته على جسر في ريو دي جانيرو، ما لم يعرفوه هو أن نجل رييس، دانتي (جيسون موموا)، شاهد كل شيء وقضى السنوات الـ 12 الماضية في التخطيط لجعل دوم يدفع الثمن النهائي.

الفيلم من إخراجLouis Leterrier ، وأعضاء فريق Fast X من فريق التمثيل هم فان ديزل، ميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار. كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.