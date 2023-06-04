شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يوسف يكشف عن مواقف كوميدية جمعته بعبد المنعم مدبولى على المسرح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسن يوسف، خلال ندوة تكريمه بقصر السينما، أدارها المخرج عادل عوض، عن مواقف كوميدية جمعته بالفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، الذي شاركه حسن يوسف على المسرح في عدد من المسرحيات.

وقال حسن يوسف: "عبد المنعم مدبولي كان متخيل إن فيه عصابة بتطادره، وأنا كنت بعمل أصوات كأني 10 أشخاص عشان يتخض، وإحنا أثناء تصوير مسرحية من المسرحيات، لما كنت بخضه كدا، واكتشف إن أنا اللي بعمل الأصوات دي شتمني، ودي كانت أول مرة يبقي فيه شتيمة على المسرح بسببي أنا وعبد المنعم مدبولي".

وكرم الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، الفنان الكبير حسن يوسف، وسلمه درع الهيئة، كما سلمه شهادة تقدير من وزارة الثقافة نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويُعرض عقب الندوة فيلم "الجبان والحب" من إنتاجه وإخراجه، والعمل من بطولة كل من: حسن يوسف، شمس البارودي، هند رستم، شويكار، عمر الحريري، زوزو نبيل، أحمد الجزيري، ناهد سمير، محمد رضا، نعيمة الصغير، فتحية شاهين، محمد أبو حشيش.

وكان آخر ظهور للفنان حسن يوسف فى عمل فنى، خلال مسلسل "الضاهر" الذى عرض عام 2019 بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن، وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم، ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.















































































