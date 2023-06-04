شكرا لقرائتكم خبر عن "ناريمان" ابنة حسن يوسف وشمس البارودى تساند والدها بندوة تكريمه بقصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت ناريمان ابنة الفنانان الكبيران حسن يوسف وشمس البارودي، على حضور ندوة والدها بقصر السينما، وذلك لدعمه ومساندته أثناء تكريمه على مشواره الفنى الحافل وتاريخه الكبير.

وتحدث الفنان حسن يوسف خلال ندوة تكريمه بقصر السينما، والتي أدارها المخرج عادل عوض، عن زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي قائلا: "شمس نسيت إنها ممثلة، لأنها بعيدة عن التمثيل، منذ سنة 1981، وهي بتحب البيت أوي وبتحب المطبخ جدًا، وأنا معنديش تفسير للشائعات اللي بتطلع كل شوية على عودتها"

وعن والدته قال حسن يوسف: " كانت ربة منزل بسيطة، وأنا أصفها بالبطلة، لأنها أنجبت 13 مرة، وعاش منهم 6 فقط، وقررت تسمية شقيقتي الصغرى على اسم فاتن حمامة، ونحن كنا مثل الشياطين الستة".

وكرم الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، الفنان الكبير حسن يوسف، وسلمه درع الهيئة، كما سلمه شهادة تقدير من وزارة الثقافة نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويعرض عقب الندوة فيلم الجبان والحب من إنتاجه وإخراجه، والعمل من بطولة كل من، حسن يوسف، شمس البارودي، هند رستم، شويكار، عمر الحريري، زوزو نبيل، أحمد الجزيري، ناهد سمير، محمد رضا، نعيمة الصغير، فتحية شاهين، محمد أبو حشيش.

وكان آخر ظهور للفنان حسن يوسف فى عمل فنى، خلال مسلسل "الضاهر" الذى عرض عام 2019 بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن، وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم، ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.















































































