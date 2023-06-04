شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالي بورتمان تتجاهل أخبار خيانتها من زوجها بمشاهدة مباراة لباريس سان جيرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة ناتالي بورتمان في حالة معنوية مرتفعة للغاية أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم في الدورى الفرنسي بين باريس سان جيرمان وكليرمون فوت 63 داخل ملعب بارك دي برينس في باريس.

وظهرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا في المدرجات وهي تبتسم وتهتف مع احتدام المباراة على أرض الملعب، بعد تقارير تفيد بأن زوجها بنيامين ميليبيد، 45 عامًا، كان على علاقة مع امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا، وهو ما بدت متجاهلاه للغاية.



ناتالى فى المباراة

أيضًا سبق وتميزت ناتالى بورتمان مؤخراً بإطلالة مميزة للغاية حينما ظهرت بفستان خطف أنظار المتابعين ضمن فعاليات مهرجان كان للحديث عن مشروعها الجديد May December، الذى يتطرق إلى نظرة البيئات المختلفة لبعضهما وكيف ترى كل بيئة تصرف الرجال بشكل مغاير عن النساء أو العكس مثلما ذكرت خلال المؤتمر الصحفى رداً على أسئلة الصحفيين.



ناتالى بورتمان



ودومًا ما اعتادت بورتمان على التألق من خلال مجموعة من الأفلام التى تقوم ببطولتها، ومن آخر أفلامها الذى حقق نجاحاً كبيراً فيلم Lucy in the Sky الذى يتطرق لقصة رائدة فضاء، عند عودتها إلى الأرض من مهمة غيرت الحياة في الفضاء، وبالتالي تبدأ حياتها في الانهيار تدريجيا، وتقفد الاتصال بالواقع، ومن المقرر طرح الفيلم يوم 4 أكتوبر المقبل في دور العرض الأمريكية.

الفيلم من بطولة ناتالي بورتمان، جون هام، دان ستيفنز، زازي بيتز، نيك أوفرمان، إلين بورستين، تيج نوتارو، كولمان دومينجو، لؤلؤة أماندا ديكسون، إرميا بيركيت، كريستوفر دارجا.