شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يوسف: شمس البارودى لما اعتزلت كانت الأعلى أجرا وهنعمل فيلم وثائقى عن حياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان حسن يوسف، خلال ندوة تكريمه بقصر السينما، والتي أدارها المخرج عادل عوض، عن تفاصيل الفيلم الوثائقي الذى يتناول قصة حياته هو وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى قائلاً: "ابنى عمر اقترح علينا الفكرة بس مامته قالتله أنا مش هخرج من البيت وعايز تصور يبقى تصور في البيت، وهو عايز يتكلم عن علاقتنا أنا ووالدته ويتكلم عن والدته كأم وحبها للمطبخ وحبها لأولادها".

وأضاف حسن يوسف: "شمس لما اعتزلت كانت أكبر أجر في السينما وكانت بتاخد 20 ألف جنيه في الوقت اللي الناس بتاخد فيه 4 آلاف، ومع ذلك تركت كل ده وكأنها بتسيب حاجة عادية، وابني عمر هو اللى بيكتب مادة الفيلم الوثائقي بس هو كسلان في الكتابة ووقت ما يخلص كتابة هنعمله علطول".

وبسؤاله بشأن ندم شمس البارودى عن أعمالها الفنية قال حسن يوسف: "مبنتكلمش في الحاجات دى لكن هى أعلنت اعتذارها وعملت إعلان اعتذار في إحدى الصحف عن الأفلام اللى عملتها".

وكرم الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، الفنان الكبير حسن يوسف، وسلمه درع الهيئة، كما سلمه شهادة تقدير من وزارة الثقافة نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وكان آخر ظهور للفنان حسن يوسف فى عمل فنى، خلال مسلسل "الضاهر" الذى عرض عام 2019 بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن، وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم، ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.















































































