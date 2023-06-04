شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يوسف: سعاد حسني زميلة التختة وكانت حياتها تعيسة وحظها وحش في زيجاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان حسن يوسف، خلال ندوة تكريمه بقصر السينما، التي أدارها المخرج عادل عوض، عن الفنانة الراحلة سعاد حسني قائلاً: " كانت زميلة التختة، وكنا قريبين جدا من بعض".

وعن وفاتها قال حسن يوسف: "قبل وفاتها أنا وشمس، روحنا لندن نزور ابننا محمود، ومن ضمن أهداف الرحلة أن شمس تقابلها وتقنعها بالرجوع إلى مصر".

وأضاف: "سعاد كانت بدأت تنزل وزنها، واتعالجت من العصب السابع".

وعن حياة السندريلا خلف الكاميرات قال حسن يوسف: "سعاد حسني كانت مش بتفكر كتير، وأنا كنت دايما أقول لها استخدمي عقلك، وشوفي نادية لطفي بتعمل إيه، بس هي مكانتش بتسمع الكلام، وأنا كنت دايما جنبها، وبالمناسبة سعاد كانت حياتها تعيسة، ولحظاتها السعيدة كانت فقط أمام الكاميرات، وحظها كان وحش في زيجاتها".

وكرم الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، الفنان الكبير حسن يوسف، وسلمه درع الهيئة، كما سلمه شهادة تقدير من وزارة الثقافة نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويعرض عقب الندوة فيلم الجبان والحب من إنتاجه وإخراجه، والعمل من بطولة كل من: حسن يوسف، شمس البارودي، هند رستم، شويكار، عمر الحريري، زوزو نبيل، أحمد الجزيري، ناهد سمير، محمد رضا، نعيمة الصغير، فتحية شاهين، محمد أبو حشيش.

وكان آخر ظهور للفنان حسن يوسف فى عمل فنى، خلال مسلسل "الضاهر" الذى عرض عام 2019 بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن، وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم، ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.















































































