شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يوسف: المخرج حلمى رفلة كان بيصلح بيني وبين شمس البارودي لما بنكون متخانقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان حسن يوسف، خلال ندوة تكريمه بقصر السينما، والتي أدارها المخرج عادل عوض، عن المخرج حلمي رفلة قائلاً: "بعتبره الأب الروحي للوسط الفني، وكان بيحافظ على علاقته مع كل الوسط، وبيراعى العلاقات الزوجية، وبيوفق بين أي فنانين، ولو أنا وشمس بنتخانق بيجي يصلح بينا الأمور".

وعن عدم تمثيله فى فيلم 2 على الطريق قال: "ممثلتش فيه لأن المنتج باع الفيلم باسم عادل إمام، وأنا كنت مخرج فقط، وعملنا الفيلم وما نجحش أوي".

وكرم الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، الفنان الكبير حسن يوسف، وسلمه درع الهيئة، كما سلمه شهادة تقدير من وزارة الثقافة نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وعُرض عقب الندوة فيلم "الجبان والحب" من إنتاجه وإخراجه، والعمل من بطولة كل من: حسن يوسف، شمس البارودي، هند رستم، شويكار، عمر الحريري، زوزو نبيل، أحمد الجزيري، ناهد سمير، محمد رضا، نعيمة الصغير، فتحية شاهين، محمد أبو حشيش.

وكان آخر ظهور للفنان حسن يوسف فى عمل فنى، خلال مسلسل "الضاهر" الذى عُرض عام 2019 بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم، ودارين حداد وآخرين، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.















































































