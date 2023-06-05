شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان بعد إجرائها عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الفنانة لقاء سويدان عملية جراحية، منذ قليل، وأكد مصدر مقرب منها لـ"الخليج 365" أن الفنانة أجرت العملية الجراحية بعد تعرضها لأزمة صحية، وهى فى حالة الاستشفاء حاليا، وتطالب جمهورها بالدعاء لها.

كما أشار المصدر إلى أن هناك عددا من الفنانين تواجدوا بجوار لقاء سويدان بالمستشفى ولم يتركوها لحظة، وهم: الفنان أحمد صفوت وشيري عادل وطارق صبري.



لقاء سويدان

وكانت الفنانة لقاء سويدان قد أعادت غناء أغنية "لو على قلبى" التي غناها من قبل الفنان فضل شاكر وقدمتها لقاء سويدان بتوزيع جديد بمشاركة ملحن الأغنية نادر نور بتوزيع جديد ومختلف، ولاقت الأغنية استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعى في ثوبها الجديد، والأغنية من كلمات ربيع السيوفى، وتوزيع عصمت، وقام بهندسة الصوت محمد إسماعيل.

وعُرض للفنانة لقاء سويدان، مسرحية "سيد درويش" والتي قدمتها في موسمها الرابع ويشاركها البطولة ميدو عادل الذى يجسد شخصية سيد درويش، وتشاركه البطولة، الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "القاتل الذى أحبنى" الذى شاركت في بطولته مع هانى رمزى، سهير رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة وإخراج عمرو عابدين.