شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يستخدم كل نفوذه لإنجاح Mission: Impossible على حساب oppenheimer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت التقارير العالمية أن الممثل توم كروز يسعى لاستخدام كل نفوذه حاليًا من أجل إنجاح فيلمه Mission: Impossible المقرر طرحه في يوليو المقبل، وذلك من خلال خطوة غير معتادة لنجوم هوليود عقب التقرب إلى مديري الاستوديو التنفيذيين لصالات السينما، في محاولة تأمين تشغيل أطول على الشاشات لفيلمه المقبل.

كما يحاول أيضًا مستخدمًا كل نفوذه إقناع المديرين التنفيذيين بتقصير مدة عرض فيلم أوبنهايمر على شاشات IMAX لصالح فيلمه المقبل.

وكانت النجمة العالمية شاكيرا، نفت شائعات ارتباطها بالنجم العالمى توم كروز، بعد ظهورهما معا فى F1 Miami Grand Prix 2023، وسرعان ما التقطت عدسات المصورين الثنائي معاً فى سباق الجائزة الكبرى لـ"فورمولا 1"، فى ميامى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكدت شاكيرا أن ما جرى تداوله الفترة الماضية ما هو إلا مجرد شائعات، ولفتت إلى أنها قضت وقتاً ممتعاً مع توم كروز عندما التقيا فى ميامى، إلا أنها ليست لديها خطط لمواصلة الأمور، وفقا لموقع Us Weekly.

وكشف أحد المطلعين على العلاقة، أن شاكيرا قضت وقتا رائعا مع توم فى "فورمولا 1"، لكنها ليست مهتمة بمواعدته، موضحاً أن المغنية تأخذ حاليا استراحة من المواعدة بعد انتهاء علاقتها التى استمرت 11 عاما مع جيرارد بيكيه فى يونيو الماضى.

وتابع أن توم كروز كان لطيفا حقا وقد استمتعت شاكيرا برفقته، لكنها لا تركز على مواعدته أو مواعدة أى شخص آخر في الوقت الحالي، لأن لديها الكثير لتهتم به على مستوى صحتها وأطفالها وحياتها المهنية"، فيما تعمل المغنية البارعة فى صناعة الموسيقى منذ سن المراهقة، ولديها 11 ألبوم والعديد من Grammys اللاتينية.