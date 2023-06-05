شكرا لقرائتكم خبر عن عمل مع داود عبدالسيد ويوسف شاهين.. ذكرى رحيل المخرج رضوان الكاشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل المخرج رضوان الكاشف، حيث رحل عن عالمنا فى 5 يونيو 2002 إثر أزمة قلبية، قدم رضوان الكاشف خلال مسيرته العديد من الأعمال كمساعد للإخراج، حيث عمل مع المخرجين الكبار يوسف شاهين وداوود عبد السيد ويسرى نصر الله، لكنه قدم ثلاثة أعمال فقط كمخرج للأفلام الطويلة الذى ألفها وشارك فى تأليف بعضها، وتلك الأعمال هى "ليه يا بنفسج، وعرق البلح ، والساحر"، وخلدت تلك الأعمال فى أذهان المشاهدين .

ولد رضوان الكاشف فى حى السيدة زينب، فى 6 أغسطس 1952 حصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1978 التحق بمعهد السينما الذي تخرج منه عام 1984 بفيلمه القصير الجنوبية حصل عن فيلم الجنوبية جائزة العمل الأول من وزارة الثقافة في عام 1988 فاز فيلمه عرق البلح بالجائزة الفضية في مهرجان قرطاج وعرض بمهرجان السينما الفرانكفونية الدولي في نامور ببلجيكا عام 1999، وفاز بجائزتين لمخرجه وبطله محمد نجاتي.

بدأ مسيرته بفيلم روائى قصير يحمل اسم الجنوبية" كمشروع التخرج من المعهد العالى للسينما عام 1984 وحصل من خلاله على جائزة العمل الأول من وزارة الثقافة مرورا بـ"ليه يا بنفسج"، كأول فيلم روائى طويل له، ثم "عرق البلح"، بطولة شيريهان وعبلة كامل ثم الساحر، وتزوج رضوان الكاشف من عزة كامل التى أنجب منها عايدة فى عام 1990 و"مصطفى" فى 1997،