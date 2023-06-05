شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يسابق الزمن للانتهاء من "أبو نسب" والبدء في "الأستاذ" مع شريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج شريف عرفة التحضيرات والاستعدادات لفيلمه الجديد "الأستاذ" بطولة النجم محمد إمام، المقرر البدء في تصويره أواخر الشهر الجارى، حيث كتب القصة والإخراج المخرج الكبير شريف عرفة، ويعمل عرفة حاليًا على الانتهاء من كل التفاصيل وترشيح باقى الفنانين للبدء في تصويره مباشرة.

وفى سياق آخرن يسابق محمد إمام للانتهاء من تصوير فيلمه "أبو نسب" مع المخرج رامى إمام، حيث يتبقى له أقل من اسبوعان وينتهى من تصوير العمل بالكامل، ومن المقرر يطرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، هالة فاخر، وعدد كبير من الفنانين، الفيلم من تأليف أمين وتار وإخراج رامى إمام.

يشار إلى أن أخر أعمال محمد فيلم "عمهم"، والذى انطلق فى موسم عيد الأضحى الماضى وحقق ايرادات وصلت إلى 56 مليون جنيه وهى الأعلى فى مشوار إمام السينمائى، وشارك فى بطولة الفيلم سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.