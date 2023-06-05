شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد فى صورة من "ع الزيرو".. ومحمد رمضان: وأنا أقول كواليسنا حلوة ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة جومانا مراد متابعيها بصورة من كواليس تصوير فيلم "ع الزيرو"، عبر حسابها على تويتر، وأعاد النجم محمد رمضان الصورة عبر حسابه وكتب عليها، "وأنا أقول كواليسنا حلوة ليه".

وانتهى النجم محمد رمضان من تصوير أغلب مشاهد فيلمه الجديد "ع الزيرو"، وتشارك في بطولة الفيلم لنجمة نيللى كريم، من إخراج ماندو العدل، وتأليف مدحت العدل، حيث من المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى، ويقدم رمضان خلال أحداث الفيلم حمزة دراجون" ومعه مريم (نيللى كريم) الطفل يوسف، حيث يعمل دراجون دى جى في الأفراح.

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

ويعرض لمحمد رمضان حاليًا فى السينمات فيلم "هارلى" ويشارك فى بطولته مى عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.