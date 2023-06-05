شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الملحن محمد النادى.. وصناع الموسيقى ينعونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان كريم محسن، وفاة الملحن محمد النادى، بدون الكشف عن التفاصيل، وكتب عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله الأخ والصديق الفنان محمد النادي ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب خلق الله.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة الله يخليكم".

كما كتب الموزع محمد مجدى، قائلاً: "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله وحده في وفاة الملحن محمد النادي، صدمة ووجع قلب مش طبيعي اللهم أرحمه واغفرله واعف عنه وتقبله برحمتك".

وبدوره كتب الشاعر الغنائى خالد تاج الدين على حسابه بموقع فيس بوك: "البقاء والدوام لله الملحن محمد النادي في ذمة الله".

يذكر أن الملحن محمد النادي قد تعاون مع العديد من المطربين والمطربات في الوطن العربي آبرزهم مصطفي قمر، أنغام، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، إيهاب توفيق، هشام عباس، محمد حماقي، نوال الزغبي، نانسي عجرم، عبد الفتاح الجريني، حماده هلال، هيثم شاكر، تامر حسني، تامر عاشور، بلال، أحمد سعد، محمد نور، رامي جمال، محمد محسن، محمد شاهين، راندا حافظ وغيرهم.







كريم محسن