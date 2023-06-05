شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل افتتاح صيفى.. Spider Man: ACROSS THE SPIDER VERSE يحقق 120 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فيلم "Spider-Man: Across The Spider-Verse" العرض فى دور السينما الأمريكية والكندية محققًا 120.5 مليون دولار، أى أكثر من ثلاثة أضعاف حصيلة الجزء الأولى الأصلى لسلسلة الرسوم المتحركة عام 2018، حسبما نشر موقع deadline.

وتجاوز الفيلم لشركة سونى بكتشرز التوقعات، وفقًا لشركات التوزيع ، حيث حظى بتقييمات رائعة بلغت 95 % على موقع روتين توميتوز وأحدث ضجة قوية للمشاهدين المنتظرين الجزء الجديد لفيلم ” Spider-Man: Across The Spider-Verse” الحائز على جائزة الأوسكار.



Spider-Man

كلف فيلم "Spider-Man: Across The Spider-Verse"، الذى يوسع مفهوم تخطى الأكوان بشكل كبير، 100 مليون دولار، أى ما يقرب من نصف كلفة إنتاج فيلم كوميكس تقليدى متوسط. لذا فلو كان قد حقق الإيراد المتوقع عند 80 مليون دولار فكان سيعد نجاحًا كبيرًا.

الفيلم، الذى رعاه الكاتب والمنتج فيل لورد وكريستوفر ميلر، هو الجزء الثانى فى ثلاثية ستختتم بفصل ثالث سيصدر العام المقبل. كما أن أداء فيلم Spider-Man: Across The Spider-Verse فى الخارج بلغ 88.1 مليون دولار.