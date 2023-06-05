شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة آل باتشينو تمنعه من مقابلة زوجته السابقة بعد تحليل الـ DNA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الخلافات بين النجم العالمى آل باتشينو وحبيبته الحامل فى ابنه تتزايد بعد إعلان خبر الحمل، فبعد أن أكد اختبار الحمض النووى أن المنتجة الكويتية نور الفلاح، حامل فى طفله، انقلبت حياة آل باتشينو رأسًا على عقب، حيث أصبحت صديقته نور غير مرحبة بزيارته لزوجته السابقة لوسيلا سولا.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطاني، قال مصدر مقرب من آل باتشينو، إنه خلال الأشهر القليلة الماضية أصبحت علاقة نور مع آل باتشينو أكثر جدية، لذلك كانت تحاول نور إبعاد زوجة آل باتشينو السابقة لوسيلا سولا عنه.

وأكد المصدر "التوترات بين لوسيلا زوجة آل باتشينو السابقة، ونور، تصاعدت فى الأشهر الأخيرة، لكن ابتعدت لوسيلا عن زوجها السابق، وذلك بعد أن تأكد آل باتشينو من حمل نور لطفله الجديد"، ووفقًا لموقع TMZ، فإن حمل نور الفلاح لم يكن مخططًا له، لدرجة أن آل باتشينو صُدم من الأخبار التى تفيد بأنه سيعود أبًا مرة أخرى.



آل باتشينو وحبيبته نور الفلاح

وبحسب ما نقله موقع TMZ، عن مصادر، قالت إن آل باتشينو شكك فى البداية فى أن الطفل هو طفله وأراد اختبار الحمض النووى، ويؤكد الموقع: "قيل لنا إنه ألزم صديقته نور على إجراء الاختبار.. وأظهر الاختبار أنه بالفعل هو الأب".

وفى وقت سابق، قال آل باتشينو إنه ينتظر طفله الرابع من صديقته المنتجة الكويتية الأمريكية نور الفلاح، والتى تبلغ من العمر 29 عاماً.

وأفاد موقع "TMZ" سابقا بأن آل باتشينو البالغ من العمر 83 عاماً، تربطه علاقة حب مع صديقته بدأت خلال وباء كورونا عام 2020، ولكن الصحافة التقطت صوراً لهما وهما يخرجان معاً فى عشاء رومانسى فى أحد المطاعم فى عام 2022.

ورزق الفنان الشهير بثلاثة أطفال من علاقات سابقة، فقد سبق أن أنجب ابنته الكبرى جولى ماري، التى تبلغ من العمر 33 عاماً، من مدربة التمثيل الأميركية جان تارانت عام 1988.