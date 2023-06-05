شاهد صور جريئة لملكة جمال السعودية روم القحطاني.. ما فعلته مخجل ومعيب

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق أحد الأشخاص، مقطع فيديو مع ملكة جمال السعودية رومي القحطاني، بعد فوزها بلقب ملكة جمال العرب للسلام 2022. وقال المعجب، في الفيديو:”ملكة جمال السعودية وملكة جمال العرب للسلام”، موجها حديثه لرومي، قائلاً:” أنتي ملكة بأخلاقك وبذوقك، وتستاهلين التكريم الليلة وألف مبروك” . من الجدير ذكره أن رومي القحطاني فازت بلقب ملكة جمال العرب للسلام 2022، حيث نشرت صورتها وهي تضع التاج، معقبة:”ملكة جمال العرب لسلام 2022″..

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