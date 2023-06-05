شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: المسرح المصرى يتفوق كما وكيفا ومصر تمتلك الشكل الاحترافي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ 16 خلال ندوة له باليوم السابع إن المسرح في مصر بشكله الاحترافي هو أهم ما يميزها في المنطقة العربية، لأن الشكل الاحترافي لا يوجد إلا في مصر ، ومازالت مصر تتفوق كما وكيفا فيما يقدم علي خشبات المسارح المصرية في كل قطاعاتها المختلفة.

وأضاف: المسرح حائط صد لكل الأفكار المتطرفة، ويجذب الشباب بشكل كبير جدًا، كما يجذب الأسر بمختلف أعمارها وقبلت رئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري لأنه حدث فنيًا مهمًا لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.



محمد رياض

يذكر أن الفنان محمد رياض، من مواليد عام 1970 تخرج فى كلية العلوم جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على درجة البكالوريوس، تم اختياره عضوًا باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في نسخته ال15 قدم أكثر من 150 عملاً فنيًا ما بين الدراما التلفزيونية والأعمال المسرحية والأفلام السينمائية حيث قدم في المسرح "الاخوة الأندال، البهلوانات، السلطان الحائر، حباك عوضين تامر، والحفلة التنكرية" وقدم للسينما "48 ساعة في اسرائيل، يوم الكرامة، حفل زفاف، الإمبراطورة، العشق والدم.