شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر من العناية المركزة: الإنسان ضعيف أوى وقوينى يارب وهونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الفنان حسام داغر العناية المركزة، بعد تعرضه لوعكة شديدة في أحد المستشفيات بالشيخ زايد ولم يكشف تفاصيل أخرى عن حالته الصحية.

وكتب حسام داغر، عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "بمر بوعكة صحية.. صدقوني الإنسان ضعيف قوي تجاه أي حاجه، تعالوا ندعي لكل مريض بالشفاء وبرفع الابتلاء، يهون علينا جميعًا، وشكرًا يارب على كل حاجة وكل نعمة وقوينا يا حبيبي يا سميع الدعاء".

وآخر أعمال حسام داغر، مسلسل حضرة العمرة و عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023، ومسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وعاد حسام داغر مؤخراً من عماد بعد مشاركته فى العرض المسرحي المصري لجامعة حلوان في مهرجان آفاق العربي بمسقط، حيث أنقذ داغر العرض بعد أن كان مهددا بالخروج من مسابقة المهرجان بسبب تعذر بطل العرض عن الحضور لمسقط.

قبل ساعات قليلة على العرض، طلب من الدكتور حسام داغر حفظ الدور وتأديته، بالرغم من أنه كان مدعو للمهرجان كضيف شرف على غرار مجموعة متألقة من النجوم، أبرزهم محمد المنصور، وطارق العلي، ورفيق علي أحمد، وأسد فضه، وعدد من النجوم العرب والخليجيين.

استطاع الفنان المصري والأستاذ الجامعي حسام داغر، أن ينقذ الموقف ويقوم بأداء الدور والتمثيل وسط طلابه بروح طالب الجامعة التي لا زالت بداخله، وسط دهشة وتقدير من الجميع، والذين أعجبوا وأشادوا بالمسرحية والأداء المتميز.