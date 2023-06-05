بالصور – هذا الطفل الكوميدي نجل واحد من أكبر نجوم الغناء في العالم العربي.. خمنوا من هو من الشبه؟

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 06:00 مساءً - وضعت السيدة جيهان علامة زوجة النجم اللبناني راغب علامة ابنهما الأكبر خالد راغب علامة في موقف محرج لا يحسد عليه، وذلك بعد أن نشرت صورة نادره لهما ضمن تحدي العشر سنوات.

واختارت جيهان علامة -في وقت سابق- صورة تعود لبداية فترة زواجها من راغب علامة حيث كان عمر طفلهما خالد عاماً واحداً فقط، وتبين من تعليقها المصاحب للصورة التي نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام” أنها ربما تعمدت إحراج ابنها الأكبر.

صورة كوميدية من طفولة خالد علامة

وظهرت زوجة راغب علامة في الصورة بداخل غرفة الحمام، حيث كان الابن جالساً على قاعدة الحمام أثناء تدريبه على التغوط بمفرده، حيث كتبت في تعليقها: “اسمّي هذا تحدي لسنوات عديدة، لم يكن خالد قد تجاوز عامه الأول بعد، اتذكر هذه الصورة جيداً عندما التقطها راغب لأني كنت اضحك على شئ طريف قام به خالد، لاحظوا أنه أخفى يده الأخرى خلف ظهره، عندما لاحظ أن والده يلتقط هذه الصورة له.. صور ثمينة”.

خالد راغب علامة وصورة من الحمام مع والدته

البعض اعتبر أن تصرف مصممة المجوهرات المعروفة عفوياً ولطيفاً يعبر عن الترابط الأسري بين أفراد عائلتها وأنها كانت تهتم بتربية طفليها بنفسها دون الاستعانة بمربية خصة، فيما قال البعض إن الصورة شخصية للغاية ومحرجة لابنها وما كان عليها نشرها على الملأ هكذا.

عائلة راغب علامة

وأعلن النجم اللبناني راغب علامة يوم 18 يناير عام 1966، عن زواجه من مواطنته المصممة جيهان العلي، وفي سنة 1997 أنجبت أول طفل تم إطلاق أسم “خالد” عليه، وفي سنة 2001 انجبت طفلها الثاني الذي حمل إسم “لؤي”.

التقت جيهان العلي بالفنان راغب علامة خلال أحد الحفلات التي أقامها السوبر ستار في الكويت، وتواجدت جيهان في الحفل وطلبت من راغب التقاط الصور مع والديها، وبدأت شرارة الإعجاب تشتعل في قلب راغب.

تمنى راغب علامة الزواج من فتاة مثل جيهان، وهو ما أخبر به أخيه ومدير أعماله خضر، وما لبث القدر أن حقق له حلمه، فبعد انفصاله عن زوجته الفرنسية الأولى، والتي استمر زواجه منها عامين ثم انفصلا، ليلتقي بجيهان العلي التي تحولت إلى جيهان علامة في غضون 20 يوماً، وهي مدة قصيرة نسبياً، إذ يشكل الحب في حياة راغب علامة كل شيء، ولكنه بخبرته في النساء، أدرك أن جيهان هي مفتاح سعادته الأبدي.

«كتير حلوين».. جديد راغب علامة

على صعيد آخر، انتهى راغب علامة من تصوير فيديو كليب لأغنيته الجديدة “في كتير حلوين” في العاصمة اليونانية أثينا حيث تولّى عمليّة الاخراج PickCodes الذي سبق وتعاون مع راغب في كليب أغنية “تركني لحالي”.

وكان “علامة” قد نشر صورة له ولشقيقه خضر عبر خاصية الستوري على تطبيق “إنستجرام”، ظهرا فيها وهما يستريحان من عناء يوم تصويريّ طويل، داعيًا جمهوره الى ترقّب أغنيته الجديدة.

كما بدأ راغب بالترويج لجولته الفنيّة الأميركيّة المنتظرة في شهر أيلول/سبتمبر القادم، وهي الثانية له في أقلّ من عام بعد جولة مصغّرة حققت نجاحًا منقطع النظير . وسيلتقي الفنان اللبناني جمهوره العربي وعشاق فنّه في الأوّل من أيلول/سبتمبر في العاصمة الأميركية واشنطن، ويتابع جولته في الثامن منه في ولاية ميامي، ليختم سلسلة الحفلات في ولاية هيوستن في الخامس عشر من الشهر نفسه.

الخليج 365

الخليج 365