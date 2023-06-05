بعد 3 سنوات على رحيله.. حفيدة الفنان حسن حسني تحتفل بزفافها.. جمالها بالفستان الأبيض لا يصدّق!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 06:00 مساءً - تحتفل أزهار رشوان حفيدة الفنان الراحل حسن حسني بزفافها خلال ساعات بعد حوالي ٣ أعوام من رحيله.

ورغم انشغالها بزواجها مازالت أزهار التي تعمل في مجال تصميم المنازل تتذكر جدها الراحل حسن حسني، وتحمل ذكراه معها في حفل زفافها.

حفيدة حسن حسني تستعد لزفافها

وانتشرت عبر مواقع التواصل صورة للعروس “أزهار” وهي تبتسم وتحتضن جدها الفنان القدير الراحل، مرفقه بتوقيت عد تنازلي استعدادا لحفل زفافها المرتقب على شخص يُدعى “محمد”.

كما ظهرت “أزهار” في عدة فيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تستعد للحفل بوضع المكياج وتسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها.

حسن حسني .. ونشأته

ولد الفنان حسن حسنى عام 1931 بحى القلعة فى القاهرة، ووالده كان يعمل مقاولا للمبانى ووالدته توفيت وهو فى السادسة من عمره وانتقل وعائلته إلى حى الحلمية الجديدة ودرس فى مدرسة الرمضانية وحصل على الشهادة التوجيهية فى عام 1956.

مشوار حسن حسني

بدأ حسن حسنى مشوراه الفنى من المسرح، حيث كان عضوا فى فرقة المسرح بداية الستينيات، وبعد حل المسرح تنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومى والحديث، ثم انضم لفرقة جلال الشرقاوى وعمل فيها ما يقرب من 10 سنوات، وتعرف الجمهور عليه فى التليفزيون خلال مسلسل “أبنائى الأعزاء.. شكراً” مع عبد المنعم مدبولى وإنتاج عام 1979.

وفى الدراما التليفزيونية شارك فى العديد من المسلسلات البارزة مثل “رد قلبى”، و”اللص الذى أحبه”، و”أهالينا”، و”المال والبنون” و”النوة”، وفى المسرح قدم “سيارة الهانم”، “حزمنى يا”، و”قشطة وعسل” و”عفروتو”.

مع بداية الألفية اتجه للأدوار الكوميدية مع الوجوه الشابة، ويُعد محمد سعد أكثر الممثلون الشباب الذى شاركهم حسن حسنى أعمالهم التى بلغ عددها 12 يليه هانى رمزى برصيد 9 أعمال، ويأتى أحمد حلمى فى المرتبة الثالثة من حيث عدد الأعمال مع حسنى بعدد 7 أعمال، واشترك مع كريم عبد العزيز فى 4 أفلام وكان علاء ولى الدين أوائل الوجوه الشابة التى ساعد حسنى فى تقديمها فقدّم معه 4 أفلام.

شارك حسن حسنى فى ما يقرب من 500 عمل بين مسرح وسينما وتليفزيون وكانت النسبة الأكثر منهم خلال آخر 20 سنة، ليدخل قائمة الفنانين الأكثر مشاركة فى الأعمال الفنية خلال تاريخ الفن المصرى.

آخر أعمال حسن حسني

شارك الفنان حسن حسني فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل “سلطانة المعز” مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان 2019، ومن قبلها شارك فى مسلسل “أبو جبل” مع مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان 2018.

وشارك حسن حسني أيضا فى آخر أفلامه عام 2019 “خيال مآتة“، من بطولة أحمد حلمى، ومنة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد. ونال الفنان الراحل العديد من الجوائز على مدى مشواره وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين عام 2018.

توفي الفنان المصري حسن حسني، في ليلة الثلاثين من شهر مايو عام 2020، بمستشفى دار الفؤاد بالعاصمة القاهرة ،إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، عن عمر ناهز 88 عامًا.

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