مفاجأة غير متوقعة.. من هي زوجة الفنان أكرم حسني التي انفصل عنها مؤخرًا؟ – صورة

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 06:00 مساءً - أثار الفنان أكرم حسني، جدلا كبيرا بعد اعلان إنفصاله عن زوجته وأم أولاده، كما تحدث أيضا عن أسباب طلاقهما.

أضاف “حسني” خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد في برنامج “Sold out” المذاع عبر منصة “Watch it”: “أنا شوفتها في مكان كانت بتاكل آيس كريم، وكان معايا أختي وكانت بتتجوز وبتشتري حاجات، وكنت متخرج وبشتغل، لقيت واحدة بتاكل آيس كريم وجنبها في واحدة ست محجبة واضح أنها مامتها”.

أشار: “فشكلها عجبني وقولت لأختي الست اللي هناك دي واضح أنها مامت البنت دي فروحي لها قولي لها أنا عايز اخطبها، عرفت أنها مش مرتبطة فرحت لوالدتها قولت لها أنا اسمي كذا وبشتغل كذا وعايز اتعرف عليكوا أكتر واخطبها، وخطبتها بعد شهر”.

أكرم حسني في برنامج sold out

أكرم حسني يكشف أسباب انفصاله عن زوجته

أما عن سبب طلاقهما قال: “إحنا لما لقينا نفسنا مش مستريحين، مفيش عيوب كبيرة، بس إحنا مش متفاهمين، قعدنا مع بعض واتكلمنا وبمنتهى الاحترام انفصلنا، الناس الطيبين بيمشوا باحترام، وروبا بنتي كان عندها 12 سنة وياسين 9 سنين”.

من هي طليقة أكرم حسني؟

وطليقة أكرم حسني السابقة تدعى لميس الجوهري، وهي مصرية في الأربعينات من عمرها، وعملها ومسيرتها غير معروفين، لكن الجدير بالذكر أنها خارج مجتمع الفنانين وليس لها علاقة به، ورزق منها أكرم حسني بنجلين.

ظهور نادر لـ زوجة أكرم حسني السابقة

ومن المرات القليلة التي ظهرت فيها زوجة أكرم حسني السابقة، كانت مع زوجها الفنان خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي عام 2019

الفنان المصري التقط عدد من الصور مع زوجته على السجادة الحمراء، وقد ظهرت زوجته بعد أن تخلت عن حجابها، وتركت شعرها منسدلا على كتفها، وتألقت بفستان أبيض أنيق ومشقوق من الأمام، وتزينت بمكياج رقيق أبرز جمالها.

آخر أعمال أكرم حسني

قدم الفنان أكرم حسنى فى دراما رمضان 2023 المنقضى مسلسل إذاعى “صلاح التلميذ”، بعد غيابه هذا العام عن تقديم دراما تليفزيونية وشارك فى بطولة المسلسل الإذاعى “صلاح التلميذ” برفقة أكرم حسنى، كل من: شيرى عادل، عمرو عبد العزيز، مصطفى غريب، ابرام سمير.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني مسلسل “مكتوب عليا” الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل “اللعبة 4”

من ناحية أخري يشارك الفنان أكرم حسني في بطولة المسلسل الشهير “اللعبة” بجزئه الرابع مع هشام ماجد وشيكو

قام الفنان أكرم حسني بتشويق الجمهور للحلقة 17 من “مسلسل اللعبة 4“، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ويحتل مسلسل اللعبة المركز الأول من أصل 10 مراكز هي الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip بعد طرحة بأربع حلقات.

تدور أحداث مسلسل “اللعبة 4” حول المنافسة المستمرة بين “وسيم الصريطي”، وصديق طفولته مظهر عبد الرحمن “ماظو”، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبو السعود وأحمد والي.

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