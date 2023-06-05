شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خدعت الجميع.. ملكة جمال السعودية في ورطة حقيقية وموقف محرج بعد انكشاف أمرها!!.صور . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أسباب تفضيل السعوديات الزواج من المصري

قالت الاستشارية زهرة المعبي أن هناك عدد من الأسباب التي تجعل من المرأة السعودية تفضل الزواج من أصحاب الجنسيات الأخرى وخاصة المصريين، منها ما يليالرجل السعودي لا يعاملها مثل المعاملة التي تحصل عليها من الأجانب، حيث أن الرجل الأجنبي يلبي كل ما ترغب بها، لانها هي التي تتحكم في إقامته في أراضي المملكة، “وتعتبر هي ولية نعمته” .

– يتصدر لدى النساء السعوديات، المصريين في الدرجة الأولى و اللبنانيين في المرتبة الثانية واليمنيين في المرتبة الثالثة وذالك يرجع الى “حلاوة اللسان والتظاهر بكمية الحب لهن” وهذا الذي يفتقد إليه بغض الرجال السعوديين.طبيعة الرجل الأجنبي، والمصري على وجه التحديد، حيث انه يتميز بالمرح وخفة الدم، والنشاط أيضاً.آ

شروط نجاح زواج السعودية من المصريآ

وضحت الدكتوره زهرة المعبي أن هناك عدة شروط لنجاح هذا الزواج أهمها ما يلي :آ

الاختيار المناسب للزوج الذي يتصف بجميع المؤهلات التي تضمن الاستقرار وتحقيق السعادة.

يجب ان يكون من شاغلي المناصب المهمه، وان يكون مقتدر مادياً.:خدعت الجميع.. ملكة جمال السعودية في ورطة حقيقية وموقف محرج بعد انكشاف أمرها!!.. (شاهد صور وحقائق صادمة)

قبل يوم 1 | الأخبار | السعودية والخليج (سهى الزهرارغم جمالها اللافت للأنظار، وشخصيتها التي يعتبرها الكثير "مهضومة" وحبوبة، إلا أن الانتقادات والتساؤلات لا تزال تدور الشابة السعودية "رومي القحطاني" التي أطلقت على نفسها ملكة جمال السعودية لعام 2021، وعام 2022، وسط تساؤلات الجمهور الذي يبحث عن تاريخ إقامة فعالية ملكة جمال السعودية والجهة التي نظمتها، مؤكدين أنه لا توجد وسائل إعلام تحدث عن أي فعالية من هذا النوع أقيمت في السعودية خلال السنوات الأخيرة.رومي القحطاني، البالغة من العمر 27 عاما، استطاعت أن تتصدر حديث وسائل الإعلام المختلفة ومواقع السوشيال ميديا في أكثر من مرة، كان أبرزها أثناء مشاركتها في مسابقة جمال العرب2021، التي أقيمت في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضي، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتطلق وسائل الإعلام المختلفة على رومي القحطاني لقب ملكة جمال السعودية، لكن السؤال الأبرز الذي يبحث عن إجابته الجميع هو متى وأين تم تتويجها بهذا اللقب!؟

جميلة لكنها ليست ملكة جمال!!

في الوقت الذي تغزل عدد كبير بجمال رومي القحطاني، تساءل آخرون عن لقب ملكة جمال السعودية، وكيف تم تتويج رومي به؟ وأين أقيم الحفل؟ مؤكدين أنهم لم يسمعوا به نهائيًا. وعلّق الكثيرون عبر السوشال ميديا على الأمر.

وجاء في أحد التعليقات: ”حلوة بس ع أي اساس وين المسابقة نبي نشارك“، وفي تعليق آخر: ”من وين طلعت ذي ملكة جمال السعودية مرة وحدة“.وتساءلت فتاة تحمل إسم نورا في تعليقها على صور رومي القحطاني، قائلة: "وين هذي المسابقة التي تم اختيارك فيها ملكة جمال السعودية، من اختارك، واش الجهة المنظمة!؟.

من هي رومي القحطاني؟

رومي القحطاني، هي نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها الآلاف من الجمهور السعودي والعربي، وتنشط بشكل خاص على تطبيق ”تيك توك“.

ولدت رومي عام 1995، بالعاصمة السعودية الرياض، وعمرها الآن 27 عاما، وحاصلة على درجة بكالوريوس في طب الأسنان، وتمتلك شركتين إحداهما للإشراف على تنظيم الحفلات والمناسبات، والأخرى خاصة بأدوات التجميل.

رومي القحطاني لم تتزوج بعد، وتتميز بجمالها العربي الجذاب، من خلال وجهها الدائري وعينيها الكبيرتين وشعرها الأسود الطويل ومكياجها الملفت. بالإضافة إلى الروح الخفيفة المميزة التي يعشقها الجماهير.مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العرب 2021

شاركت رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال العرب لعام 2021، بحانب 14 متسابقة من عددا من الدول العربية، لكنها لم تتوج باللقب، وحصلت الفنانة العراقية شيري عبد الحميد على لقب ملكة جمال العرب 2021.

رومي تختطف الأنظار مع شقيقتها ووالدتها في يوم التأسيس السعودي

تصدر اسم رومي القحطاني مؤشرات بحث جوجل بعد ظهورها في صور جميلة جمعتها مع والدتها وشقيقتها خلال احتفالهن بيوم التأسيس السعودي في 22 فبراير الماضي.

وظهرت رومي في الصور وهي ترتدي الزي السعودي وهو عبارة عن عباءة سوداء وغطاء رأس مع برقعا إلى جانب والدتها التي وكانها شقيقتها لانها صغيرة بالعمر بالاضافة الى شقيقتها التي تشبهها، وأثار الصور اعجاب الجمهور الذي أشادوا بالجمال السعودي..