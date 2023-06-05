بعد خلافه الشهير مع غاده عبدالرازق.. خناقة جديدة بين المخرج محمد سامي والفنانة ناهد السباعي.. اعرف التفاصيل!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 07:58 مساءً - ردت الفنانة ناهد السباعي، في تصريحات صحفية، على تصريحات المخرج محمد سامي الأخيرة، بعد تجاهله تصريحاتها السابقة بشأن رفضها العمل معه، وأوضح أنه لا يدري سبب رفضها على الرغم من أنه لم يعرض عليها العمل معه من قبل.

وقالت: “أنا بحتفل بنزول فيلمي (19 ب) اللي حصل على جوائز كتير للسينما، وأكيد آخر همي إني أعرف الأستاذ!رد قال إيه أو رشحني امتى”.

محمد سامي: عمري ما رشحت ناهد السباعي في عمل

وفي سياق منفصل، علق المخرج محمد سامي، في لقاءه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها صاحبة السعادة مؤخرًا، على تصريحات الفنانة ناهد السباعي برفضها العمل معه وزوجته الفنانة مي عمر، وقال: شُفت فنانة قالت أنا موافقش أشتغل مع محمد سامي ومي عمر مع بعض، ممكن اشتغل مع مي لوحدها أو محمد لوحده، وطلعت صرحت بالكلام ده 8 مرات في سنة واحدة.

وأضاف:” أنا عمري ما رشحتها في حاجة أصلا، ولا عمر مي رشحتها للمشاركة في عمل بستغرب هي ليه رافضة حاجة متعرضتش عليها أصلا”.

آخر أعمال ناهد السباعي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي مسلسل الأجهر الذي حقق نجاحات واسعة في الوطن العربي.

أبطال مسلسل “الأجهر”

وشارك في مسلسل الأجهر العديد من الفنانين منهم عمرو سعد، درة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، سارة سلامة، خالد زكي، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، بدرية طلبة، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.

فيلم “19 ب”

يُذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت بـ “فيلم 19 ب” في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

العمل تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية ومهجورة يعتبرها بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددا بسبب شاب يعمل في الشارع المقابل، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.

و”19 ب” بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس، تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

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