بعد موافقته على شرطها الوحيد.. عودة بسمة بوسيل لـ تامر حسني تُشعل السوشيال ميديا والجمهور مصدوم!!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 07:58 مساءً - انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بعودة الفنانة المغربية بسمة بوسيل لزوجها الفنان تامر حسني، بعد موافقته على شرطها الوحيد، الأمر الذي صدم الجمهور متسائلين عن صحته

روّاد مواقع السوشيال ميديا تناقلوا انباء عودة الثنائي مرة اخرى بعد أن شرطت بسمة على تامر نسيان مواطنتها الفنانة جليلة المغربية واحترام غيرتها الشديدة، الأمر الذي وافق عليه الأخير.

انباء تفيد عودة الثنائي بسمة بوسيل وتامر حسني

وترددت انباء اخرى تفيد بأن “بوسيل” اشترطت على “تامر” قطع علاقته الشخصية بـمنسقة أعماله هالة عمر وصديقتها يارا السكري، التي افادت انباء اخرى بارتباط تامر حسني بها عاطفيًا بعد تعارف تم عن طريق “هالة” الأمر الذي كان سببًا مباشر في انفصال الثنائي، لكن تظل هذه مجرد تكهنات حتى يتم اعلان الخبر الرسمي.

عودة بسمة بوسيل للغناء

ومن ناحية أخرى، تعود الفنانة بسمة بوسيل للغناء بعد اعتزالها، بعد طرحها كوفر أغنيتها الأخيرة حب وعهد جديد، التي كانت بمثابة عودتها للغناء بعد أزمة طلاقها من الفنان تامر حسني، بينما كشفت أنها تتعرض لحرب كبيرة، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: شكل فيه ناس الكوفر الأخير زعلها جامد.. وبيحاولوا يمسحوا كل شيء من على صفحتي.

أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

وتصدر اسم الفنانة بسمة بوسيل محركات البحث في الأيام القليلة الماضية، بسبب هجومها على هالة عمر منسقة أعمال الفنان تامر حسني التي احتفلت بزفافها مؤخرًا، وكتبت بسمة على صورة زفاف هالة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة”.

وخرجت “بوسيل” عن صمتها، وأوضحت أن مديرة أعمال زوجها الفنان تامر حسني سبب رئيسي في انفصالهما، إذ كتبت عبر استوري آخر على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: كانت سببا في خراب البيت.. احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك.

بوسيل تعلن انفصالها رسميًا عن تامر حسني

وكانت قد أعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها رسميًا من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال ولاقت كلمات تامر إعجاب متابعيه وجمهوره مؤكدين على احترامه وتقديره لزوجته السابقة بالرغم من الانفصال.

بوسيل وتامر حسني يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما تاليا

العلاقة بين بسمة بوسيل وتامر حسني كانت على ما يرام بعد طلاقهما، إذ احتفل الفنان تامر حسني مع طليقته بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتهما الكبرى تاليا.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتامر حسني مع أبنائه وبسمة وهو يمزح معهم ويغني أغنية عيد الميلاد، وظهرت التورتة على شكل كرة قدم وعليها شعار اتحاد كرة القدم.

وحرص الثنائي تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل على الغناء لابنتهما تاليا خلال حفل عيد ميلادها الذي شهد حالة من السعادة والبهجة.

قصة حب وزواج تامر حسني وبسمة بوسيل

قصة حب وزواج تامر حسني وبسمة بوسيل تعود إلى عام 2012، حيث قال تامر في أحد اللقاءات التليفزيونية: “بسمة كانت صوري في غرفتها، وكان عندها حلم منذ صغرها، ومرة جابت لي كشكول فيه صوري، وكانت بتتعامل معايا كأني خطيبها أو زوجها المستقبلي وكاتبة لي كلام حب”.

وأضاف تامر حسني إن بداية شرارة الحب كانت بعد رؤيته لها فى إحدى حفلاته الغنائية بالمغرب، قائلا: “كانت تتمنى الغناء برفقتي ومن هنا كانت البداية”.

وعلى مدار الأشهر الماضية واجه تامر وبسمة الكثير من المشكلات، وهو ما جعل خبر الطلاق يتردد كثيرا وأصبح خبر انفصالهما اليوم ليس مفاجأة.

يُذكر أن تامر حسني يواصل حاليًا تصوير أحدث أعماله السينمائية “فيلم تاج” ضمن أول سلسلة لأفلام الأبطال الخارقين والمقرر الإعلان عن ميعاد طرحه في السينمات خلال العام الجاري

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