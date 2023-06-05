شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض فى إيرادات أفلام السينما وتسجل 468 ألف جنيه أمس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المشاركة فى موسم عيد الفطر السينمائى المنصرم إيرادات بلغت 468 ألف جنيه فقط، وذلك فى آخر ليلة عرض بجميع السينمات، حيث شارك فى الموسم عدد كبير من الأفلام المتنوعة ما بين الأكشن والكوميدى والرعب، وخلال التقرير التالى نستعرض إيرادات أفلام العيد وهى كالتالى

فيلم شوجردادى 168,663 جنيه

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس وعدد آخر من الفنانين.

يوم 13: 134,306 جنيه

فيلم يوم 13 من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

فيلم رهبة 46,392جنيه

ويشارك فى بطولة الفيلم بجوار أحمد الفيشاوى كل من: نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

هارلى يحقق 44,669 جنيه

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

بعد الشر يحقق 60,678جنيه

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

مغامرات كوكو يحقق 1,449 جنيه

فيلم "مغامرات كوكو" من بطولة خالد الصاوى، شيرين رضا، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإخراج إسماعيل فاروق.

ابن الحاج أحمد: 4,390 جنيه

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

ساعة إجابة يحقق 1,117 جنيه

فيلم "ساعة إجابة" بطولة كل من غادة عادل، سوسن بدر، نجلاء بدر، شريف سلامة، انتصار، آيتن عامر، إيمان السيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال، الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا، ومن تأليف محمد خضر وشيرين علاء، وإخراج مصطفى أبو سيف.