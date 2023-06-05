شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تعلن فسخ خطبتها: اللهم أرزقه خيراً منى وأرزقنى خيرًا منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة سهر الصايغ عن فسخ خطبتها من 6 أشهر من احتفالها بالخطوبة في أجواء أسرية، حيث كتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "اللهم أرزقه خيرًا مني.. وأرزقني خيرًا منه.. تمت فسخ خطوبتي.. رأيت منك خيرًا وقابلتك بالخير.. فعسي الله أن يبدلنا خيرًا".



سهر الصايغ تعلن فسخ خطبتها

حصدت سهر الصايغ الشهر الماضي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الباب الأخضر" من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ71، برئاسة الأب بطرس دانيال، وقالت سهر الصايغ خلال تكريمها: "اتكرمت من المركز من قبل عن مسلسل أم كلثوم، ودي تاني مرة أتكرم فيها، شكرا جزيلا لكم، كما حصدت نفس الجائزة مناصفة الفنانة أسماء يزيد عن فيلم (ليلة قمر 14)".

فيلم "الباب الأخضر" تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، عابد عنانى، إسلام حافظ، سما ابراهيم، لطيفة فهمى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

وقدمت سهر الصايغ فى رمضان الماضى، مسلسل "بابا المجال" والذى شاركت فى بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، نسرين أمين، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما ابراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد خالد موسى.