شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجوم الغناء مع "الطبطبة" من شادية والجسمى إلى دياب ومسار إجبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الطبطبة" كلمة يبحث عنها الكثير في حياته، فلا يوجد شخص إلا ويبحث عن الحب والحنان، وفى الوسط الغنائى، حرص عدد من نجوم الغناء على احتواء أغنياتهم على "الطبطبة" وكان آخرهم فريق مسار إجبارى ودياب اللذان قدما أغنية "حبة طبطبة"، ونكشف خلال هذا التقرير أبرز النجوم اللذين تغنوا بها.

شادية

قدمت الفنانة الراحل شادية أغنية تحمل اسم "قالى كلام" واتلى غنتها ضمن فيلم "نص ساعة جواز"، وتقول كلماتها، "وطبطب الهوى علينا.. وفتح الهوى عينينا، قالي كلام أحلى كلام، من بعد ما قاله ما هنام".

نانسى عجرم

قدمت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أغنية تحمل اسم " يا اطبطب" عام 2006، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وتوزيغ طارق مدكور، وتقول كلماتها، "يا طبطب و أدلع.. يا يقولي أنا اتغيرت عليه، أنا أزعل أولع، ماهو كل همه إزاي أرضيه".

على الحجار

قدم المطرب على الحجار أغنية تحمل اسم "طبطب"، وهى من كلمات طارق على، ومن ألحان أحمد حمدى رؤوف، وتوزيع محمد حمدى رؤوف، وتقول كلماتها، "طبطب بروحك على اللي حاسين بالقلق، وقول لهم في رب فوق لما خلق".

سوما

قدمت المطربة سوما أيضا أغنية بعنوان "طبطب على قلبى"، وهى من كلمات محمد جمال، وألحان أحمد القاضي، وتقول كلماتها، "طبطب على قلبي بحنية و نده ليا وقالي اتهني.. من الفرحة اللي بعيشها في قربك كل ما أشوفك قلبي يغني.

حسين الجسمي

أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتى حسين الجسمى حققت نجاحا كبيرا وتسببت في صدى قوى على مواقع التواصل الاجتماعى، وتضمن كلمات الأغنية لقيت الطبطبة" والتي تغنى بها الكثير، والأغنية وهى من ألحان حسين الجسمى ومن كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.

مسار إجبارى ودياب

طرح فريق مسار اجبارى ودياب، أغنية "حبة طبطبة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

الأغنية تدور فى إطار شعبى، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.