شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو مسرب يرصد مفاجاةحدثت في حفل زفاف ولي عهد الاردن والسعودية رجوة آل سيف لن تصدق ماهي ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - احتفل الأردن الخميس الماضي، 1 يونيو 2023، بزفاف ولي العهد الأمير حسين وخطيبته السعودية رجوة آل سيف، في حفل ملكي بقصر الزهران بالعاصمة عمان، بحضور شخصيات عربية وعالمية بارزة، ونال الحفل اعجاب الجميع، وفي هذا المقال سوف نرصد لكم أبرز 6 مواقف غريبة حدثت في حفل زفاف ولي عهد الأردن والسعودية رجوة آل سيف.

6 مواقف غريبة في حفل الزفاف الملكي

شهد حفل الزفاف الملكي لولي العهد الأردني الأمير الحسين، والسعودية رجوة آل سيف، 6 مواقف غريبة، بحسب ما رصدته مجلة “جمالك”، وهي كالتالي:

1• سقوط حقيبة الملكة رانيا: حيث كانت الملكة رانيا تقف بجوار زوجها الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين، لإستقبال الضيوف والسلام عليهم، وفجأة سقطت حقيبتها وهو ما جعلها تشعر بالحرج، لكن العريس الأمير الحسين سارع لإلتقاط الحقيبة من الأرض واعادتها إلى يد والدته الملكة رانيا.

2• تعب الملك عبدالله: رصدت عدسات الكاميرا، الملك الأردني عبد الله الثاني، أثناء وقوفه لاستقبال الضيوف وعلامات الارهاق والتعب ظاهرة عليه.

وكان ظاهراً على الملك أنه يحاول التماسك والتغلب على التعب والإرهاق حتى انتهاء مراسيم الحفل الملكي.

3• توتر في الأجواء: لاحظ رواد مواقع التواصل الإجتماعي توتر العريس الأمير الحسين، عند قيام زوج أخته بالسلام على العروس رجوة.

4• الأمير ويليام يستعجل كيت ميدلتون: رصدت عدسات المصورين الأمير ويليام وهو يؤشر ل كيت ميدلتون، ويطلب منها الاستعجال.

5• تواضع خوات العريس: من المواقف الجميلة التي رصدتها عدسات المصورين، هو تواضع خوات العريس، الأميرة سلمى، والأميرة إيمان، ومساعدتهم العروسة العروسة رجوة آل سيف أثناء دخولها منصة الاحتفال.

6• خفة دم الملك عبدالله: حيث ظهر في إحدى اللقطات وهو يمازح إحدى السيدات أثناء السلام عليها بسبب طولها.

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