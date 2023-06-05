صورة بالألوان لـ “حماة السينما المصرية” ماري منيب في شبابها تجتاح السوشيال ميديا.. كانت فاتنة الجمال!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يونيو 2023 11:58 مساءً - نادرًا ما يشاهد الجمهور النجمة الراحلة “ماري منيب” فى شبابها، فأغلب الجمهور يتذكر ماري وهي في أدوارها عندما تقدمت في السن ونادرا ما يعرف الجمهور شكلها وهي في ريعان شبابها، إلا أنها ربما لم يختلف شكلها كثيرًا في شبابها عن الصورة الذهنية لدى الجمهور عنها وهي كبيرة في السن فالملامح تتغير.

حكاية صورة ماري منيب في شبابها

ومن دفتر ذكريات النجوم والنجمات نشر أحد الحسابات الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” صورتين نادرتين من دولاب الفنانة الراحلة ماري منيب وهي في فترة شبابها، بملامح جميلة شرقية.

وقام هذا الحساب بتعديل صور ماري منيب باستخدام إحدى البرامج التي تستخدم تقنيات (الذكاء الاصطناعي) الذي قام بتوضيح الصور وتلوينها ليتضح جمال الفنانة الراحلة في تلك المرحلة العمرية ويتناقل صورها عدد كبير من الرواد.

مشوار ماري منيب

ماري منيب هي ممثلة مصرية من أصول سورية، أسمها الحقيقي مارى سليم حبيب نصرالله، ولدت في العاصمة السورية دمشق عام 1905، وانتقلت مع أفراد عائلتها للعيش في مصر، في حي شبرا بمحافظة القاهرة.

بدأت ماري منيب مسيرتها الفنية من خلال المسرح، حيث عملت في العديد من الفرق المسرحية منها فوزي الجزايرلي وبشارة واكيم وعلى الكسار ونجيب الريحاني، وهذه الأخيرة تولت فيها مسئولية إدارة الفرقة مع كل من بديع خيري وعادل خيري بعد وفاة نجيب الريحاني.

كما كانت شريكة في الفرقة التي أسستها مع زوجها فوزي منيب. أما في السينما فقد بدأت العمل فيها منذ منتصف الثلاثينيات، ووصل عدد أفلامها إلى ما يقرب من 200 فيلم، واشتهرت ماري منيب بدور «الحماة» فى السينما، وكانت اول ممثله كوميديه يتسمى فيلم بدورها كحما منها: (الحموات الفاتنات، حماتي ملاك، حماتي قنبلة ذرية، لعبة الست، أم رتيبة، لصوص لكن ظرفاء). واشتهرت بضحكتها المميزه.

وفاة ماري منيب

توفيت الفنانة ماري منيب في 21 يناير 1969 عن عمر ناهز الـ 64 عاماً، وكانت نفس الليلة التى قدمت فيها واحد من أفضل عروضها المسرحية ، حيث كانت تحت عنوان” مسرحية خلف الحبايب”، وشيعت جنازتها من مسجد عمر مكرم. حيث أنها أعتنقت الإسلام قبل وفاتها علي يد حماتها.

ومارى منيب هي جدة المطرب عامر منيب الذي تمنى في أحد تصريحاته الصحفية أن يتم إنجاز عمل درامى عن جدته، وأن الورثة موافقون، ذلك أن حياتها مليئة بالدراما من مولدها في إحدى ضواحى دمشق وحتى وفاتها.

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