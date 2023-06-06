شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تطرح أحدث أغانيها بعنوان "إنسان آلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو، أغنيتها الجديدة "إنسان آلى" وهى الأغنية العاشرة والأخيرة فى أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل نفس الاسم "إنسان آلي".

أغنية "إنسان آلى" كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى هانى ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح، ورؤية نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound.

كانت الفنانة سميرة سعيد قد طرحت على صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية منذ ايام برومو الأغنية، وكتبت: "اخيرا أغنية إنسان آلى.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر الملىء بالصخب والصوت العالى والتكنولوجيا الحديثة التى تحاصرنا وتجعلنا نشتاق الى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها قريبآ.. وظهرت الديفا في الصوره كالعادة بشكل خارج عن المألوف، حيث ظهرت بوجهها نصفه حقيقى ونصفه الآخر روبوتيك.. وتقول كلمات أغنية "إنسان آلى":..

طول الوقت ببقى تحت ضغط وstress عالي

متوترة ومتنشنة

ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي

إنسان آلي اتحولت أنا

يا حفوق دلوقتي حالًا وأنقذ نفسي

من كل اللي أنا فيه

و أشوف مشاكلي إيه

يا إما حانتهي

لازم أفوق دلوقتي حالاً

يا حسيب كل اللي فاضل يطير

طب هو فاضل كتير

أيوة فاضل كتير

عقرب الثواني دقاته بقت مجنناني

آه يا وداني حاجة متعبة

الثانية اللي بتعدي لو راحت

ما بترجعش تاني.. حقيقة مرعبة

عمال أشيل نفسي حاجات فوق طاقتي وإحتمالي

ما خدتش بالي فات كم سنة