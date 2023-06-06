شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل أماكن لمشاهدة الفيلم فى السينما من وجهة نظر كريستوفر نولان.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج كريستوفر نولان عن أماكن جلوسه المفضلة عند مشاهدة فيلم في السينما، حيث شارك المؤلف البريطاني الأمريكي تفضيلاته خلال مقابلة جديدة للترويج لفيلمه الثاني عشر Oppenheimer، الذى يعد أطول فيلم له حتى الآن وأول فيلم له من فئة R منذ أكثر من عقدين.

كشف نولان أن مكان جلوسه المفضل في السينما لمشاهدة فيلم يعتمد على نوع العدسة المستخدمة، حيث أشار نولان قائلا:" إذا تم استخدام تقنية الـ Cinemascope، فأنا أحب الجلوس بالقرب من الجزء الأمامي، منتصف الصف الثالث"، أما إذا يعرض الفيلم في أحدي سينمات IMAX، سأفضل الجلوس خلف خط الوسط قليلاً، في المنتصف مباشرةً".



كريستوفر نولان

ونظرًا لأنه تم تصوير جميع أفلام نولان منذ عام 2008، بـ The Dark Knight ليتم عرضها في IMAX، أوضح نولان أنه تم استخدام عدسة مقاس 70 مم، ولهذا فإن حدة الصورة ووضوحها وعمقها لا مثيل لهما".

قال: "بالتصوير بـ 70mm ، فإنك تترك الشاشة تختفي، ينتابك شعور ثلاثي الأبعاد بدون النظارات، وخاصة أنه لديك شاشة ضخمة تملأ الرؤية المحيطية للجمهور، فـ لهذا أنت تشعرهم وكأنهم في داخل الفيلم".

وأضاف نولان أن مشاهدة فيلمه الجديد Oppenheimer بصيغة IMAX الخاصة به هي "أفضل تجربة ممكنة" لمشاهدة الفيلم، ومع ذلك أكد نولان أن النسخة الرقمية للفيلم التي ستعرض في دور السينما العادية تم العمل عليها بنفس القدر.

وصرح نولان قائلا:"هذا هو الشيء المثير حول تصوير فيلم بتقنية الـ IMAX، عندما تقوم بمسحها ضوئيًا للتنسيق الرقمي، فأنت تعمل بأفضل صورة ممكنة يمكنك الحصول عليها، ويترجم هذا بشكل مثالى إلى تنسيقات جهاز العرض الجديدة مثل أجهزة عرض الليزر".