شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعات ارتباطه بـ جيجى حديد.. ليوناردو دى كابريو فى رحلة بحرية مع صديقتها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرات الباباراتزى النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، 48 عامًا، برفقة عارضة الأزياء الأمريكية ميجان روش، 22 عامًا، التى تعتبر إحدى الصديقات المقربات لعارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، على متن يخت فاخر فى إيبيزا الإيطالية، حيث كان برفقتهما عدد من الأصدقاء، حسبما نشر موقع tmz.

تأتى صور النجم الوسيم هذه المرة لتطلق شائعات جديدة تؤكد مرور حالة رومانسية جديدة بحياته، كما تبدد تكهنات علاقته بجيجى حديد، التى تداولتها الصحف والمجلات فى الآونة الأخيرة.



الثنائي علي سطح المركب



ليوناردوا دي كابريو

ويبدو أن ميجان أمضت الليلة مع ليو لأن هناك صور من اليوم التالى حيث ترتدى زيًا مختلفًا تمامًا، أما بالنسبة إلى ليو، فقد عاد بلا قميص للاستمتاع بأشعة الشمس وهو ما كان يفعله كثيرًا فى هذه الرحلة الممتدة لليورو.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن عدسات المصورين التقطت - فى وقت سابق - عدة صور للنجم العالمى ليوناردو دى كابريو وهو يحاول التخفى أثناء خروجه فى لندن، لتناول العشاء بنزهة غير رسمية، ارتدى فيها الحائز على جائزة الأوسكار والبالغ من العمر 48 عامًا كمامة سوداء، مع قبعة حاول بهما التخفى عن أنظار الجميع، وهو يخرج من مطعم Bocconcino مع حاشيته وسط الشائعات التى تلاحقه باستمرار حول دخول فى قصة حب جديدة وارتباط جديد من وقت لآخر.



ليو يستمتع بالشمس



ميجان روش ودي كابريو في طريقهم إلى اليخت