شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق وإيمان عبد الغنى يقدمان حفلا غنائياً في جدة 9 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهيئة العامة للترفيه تبذل قصارى جهدها لكي تُسعد كافة المواطنين والمقيمين، حيث تعمل على استقبال العديد من فناني العرب الذين يرغبون في حضور الحفلات الخاصة بهم ومن ضمنهم الفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان محمد عبده، وأصيل أبو بكر، ورابح صقر ومحمد حماقي وغيرهم، ولكن أعلنت عن الحفل الخاص بالفنانة مي فارق برفقة إيمان عبد الغني وهو من ضمن حفلات جدة.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، عن حفلة الفنانة مي فاروق برفقة الفنانة إيمان عبدالغني وستكون بتاريخ 9 يونيو المقبل، كما أوضحت الموعد المُقرر لطرح التذاكر سيكون اليوم الإثنين الموافق يوم 5 يونيو لعام 2023.

وكانت مى فاروق قد قدمت أغنية إسال روحك في حفل "روائع الموجى" الذى اقامته هيئة الترفيه الشهر الماضى، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، وشارك النجوم صابر الرباعى، وشيرين عبد الوهاب، وماجد المهندس، وانغام، وعبادى الجوهر، وزينة عماد.