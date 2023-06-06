شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تبدأ التحضير لفيلم "رحلة البحث عن فستان الزفاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة ياسمين رئيس التحضير لفيملها الجديد الذى يحمل اسم "رحلة البحث عن فستان الزفاف" من تأليف وإخراج جيلان عوف، ومن المقرر أن تبدأ ياسمين تصوير أول مشاهد الفيلم خلال الـ 3 أسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

وقدمت ياسمين رئيس آخر أعمالها في السينما، فيلم "أنا لحبيبي" الذى عرض في موسم عيد الحب الماضى، وشارك في بطولة الفيلم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.

كما قدمت ياسمين رئيس العام الماضى، فيلم "خطة مازنجر" وشارك في بطولته حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.