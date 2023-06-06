شكرا لقرائتكم خبر عن شباب المبدعين يحتفلون مع أشرف زكى بجوائز الإبداع (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الشباب الحاصلون على جوائز الإبداع من وزير الشباب والرياضة بتلك التكريمات والجوائز وذلك فى مقر نادي نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم مع الدكتور أشرف زكي الحاصل علي تكريم "إبداع".

وقام عدد من الطلبة الحاصلين علي تلك الجوائز بإحضار تورتة واحتفالية خاصة كانت مفاجأة للدكتور أشرف زكي وذلك عقب تكريمه في مهرجان إبداع وحصوله أيضًا علي جائزة وسام الدولة التقديرية منذ أيام قليلة.

والتقط الشباب المبدعين الحاصلين علي الجوائز في المجالات الفنية المختلفة عدد من الصور التذكارية مع الدكتور أشرف زكي؛ والذي جلس معهم لما يقرب من ساعات قليلة للحديث عن الفن والإبداع والمستقبل.