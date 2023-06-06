شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار تحتفل بنجاح أدوارها فى موسم دراما رمضان بـ"الخليج 365".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الخليج 365 بنجاح الفنانة مها نصار، في أدوارها التي قدمتها في دراما رمضان الماضى، حيث قدمت 3 أعمال درامية ولاقت نجاحًا كبيرًا بتنوعها واختياراتها في الموسم الرمضانى، وكان في استقبال مها نصار رئيس مجلسي إدارة وتحرير الخليج 365 أكرم القصاص، ودندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى، وعلا الشافعى رئيس التحرير التنفيذي والمشرف العام على تليفزيون الخليج 365، وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن، والزملاء المخرج والكاتب الصحفى جمال عبد الناصر، وعماد صفوت، محمد زكريا، لميس محمد، سارة صلاح، ومصطفى القصبى، وآخرون من الزملاء.

وسجلت مها نصار حضورا لافتا فى دراما رمضان لتحجز مساحة كبيرة فى قلوب المشاهدين، من خلال 3 شخصيات مختلفة، منها "فاطمة" فى مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، تلك الزوجة التى تعانى من غياب زوجها فى ظروف الحرب وعدم عودته، وتقع فى حب "رشاد" فتحى عبد الوهاب، لتقدم بأداء هادئ شخصية محملة بتفاصيل درامية متنوعة، متأرجحة طوال الوقت بين مشاعرها نحو حبيبها الذى يرفضه أهلها، وبين اعتزازها بعائلتها وبالقيم المجتمعية.

كما تألقت مها نصار فى مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، لتجسد دور سحر الصديقة المقربة لـ مهرة فى حى شبرا الشهير.

ومع انطلاق النصف الثانى من رمضان تظهر من جديد فى شخصية ثالثة مغايرة، من خلال دور "سناء" شقيقة "حنان" أو منى زكى فى "تحت الوصاية"، المسلسل الذي لفت الأنظار إليه بشدة.

وسبق أن تألقت مها نصار في العديد من الأدوار بمسلسلات مختلفة بالسنوات الماضية، منها دورها في مسلسل "الطاووس" مجسدة دور (الصحفية فريدة)، وشخصيتها في مسلسل "الفتوة" إذ جسدت دور ( زينب أحمد الجبالي)، وأيضا دور (نعمة) بمسلسل "واحة الغروب".



































































































































































