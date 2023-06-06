شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تود معرفته عن محمد النادي بعد رحيله.. لحن أكثر من 100أغنية وتوفى فى سن 39 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار خبر رحيل الملحن محمد النادي حزنًا كبيرًا داخل الأوساط الفنية، وذلك بعد صدمة وفاته، وهو ما انعكس في تصدر اسمه التريندات بعدما حرص على نعيه الكثيرون ممن عملوا فيه من أصدقائه سواء المطربين أو الملحنين والموزعين والشعراء، عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة، وهو ما دفعنا للتعرض لعدة معلومات عنه خلال السطور التالية.



محمد النادي

محمد النادي شهد خلال مسيرته الفنية التعاون مع العديد من المطربين والمطربات في الوطن العربي آبرزهم مصطفي قمر، أنغام، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، إيهاب توفيق، هشام عباس، محمد حماقي، نوال الزغبي، نانسي عجرم، عبد الفتاح الجريني، حماده هلال، هيثم شاكر، تامر حسني، تامر عاشور، بلال، أحمد سعد، محمد نور، رامي جمال، محمد محسن، محمد شاهين، راندا حافظ وغيرهم.

توفى الملحن محمد النادي عن عمر يناهز الـ 39 عاما حيث لم يبلغ الـ 40.

لحن الملحن محمد النادي أكثر من 101 أغنية طوال مسيرته الفنية رغم رحيله في هذا السن الصغير.

أبرز أغاني محمد النادي

من أبرز أغانيه التي ساهمت في نجوميته بعالم التلحين أغانيه مع الفنان عمرو دياب وأبرزها «معاك قلبي، أمنتك ».

في حين أشهر أغانيه مع المطربة أنغام أغنية «ساعات كتير».

كما لحن للمطربة شيرين عبدالوهاب أغنيتها الشهيرة «داء السيطرة»، والتي اكتسبت بها نجاحاً كبيراً.

موعد عزاء محمد النادي

وتتلقى أسرة الملحن الراحل محمد النادى عزاءه اليوم الإثنين بمسجد المندرة بحرى في الإسكندرية، وذلك بعد صلاة الجنازة عليه ودفنه في مقابر المندرة.