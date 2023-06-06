شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء ينعون الملحن محمد النادى: صدمة كبيرة مع السلامة يا أجدع الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد كبير من نجوم الغناء، الملحن الشاب محمد النادى الذى رحل صباح اليوم الإثنين عن عمر 39 عامًا، على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، معبرين عن حزنهم الشديد لرحيله المفاجئ.

وكتب محمد محسن: "البقاء والدوام لله وإنا لله وإنا إليه راجعون وفاة صديقي الطيب المحترم الفنان والملحن الكبيرمحمد النادي أطيب وأجدع الناس لحن لي أغاني كتير زي "في قلبي مكان" و"حبات الندى" وغيرهم كتير لسه ما نزلوش ربنا يغفر لك ويرحمك ويجعل مثواك الجنة يا نادي يا غالي خبر رحيلك يوجع القلب".

وقال رامى جمال: "خبر وفاة الصديق الملحن محمد النادى صدمة كبيرة متتعزش على اللى خلقك ارحمه برحمتك"، كما كتب على الحجار: "العزيز الملحن الشاب محمد النادي ربنا يرحمك ويكتبلك الجنة".

وكتب أبو: "توفى إلى رحمة الله الملحن الكبير وصديقي الفنان محمد النادي، ألف رحمة ونورعليك ادعوله من فضلكم"، وقال وليد سعد: "البقاء والدوام لله في وفاة الأخ الغالي المحترم الملحن الكبير محمد النادي خالص التعازي لأهله ولأسرته ربنا يصبرهم يارب نسألكم الدعاء ربنا يرحمه ويغفرله"، وقالت أصالة: "الله يرحمه يصبر أهله".

وكتب المنتج هانى محروس: "إية ده يا أبو إياد أنت روحت فين هو أنا وأنت خلصنا اللي ورانا ياعم أنت لسه هتفرح بشغلك اللي جاى وعيالك وبيتك وحياتك اللي عمال ترتب ليها اية يا نادي اية يا صاحبي ده هموت وهتجنن عليك يا أخويا وصاحبي هضحك وناكف في مين محمد النادى صحبى مشى".

وقالت مروة ناجى: "إنا لله وإنا إليه راجعون خبر صادم وحزين جدا وفاة الأخ والصديق الغالي ربنا يرحمك يا نادي ويسكنك فسيح جناته على أد جدعنتك وطيبة قلبك ويصبر قلب كل أهلك ومراتك وولادك وصحابك وكل حبايبك يارب".

الملحن الراحل محمد النادى تعاون مع العديد من نجوم الغناء خلال مشواره وقدم معهم أغانى حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، حيث تعاون مع عمرو دياب في "معاك قلبي" و"أمنتك"، وتامر حسنى في "لأول مره" و"يانا يامافيش"، ومحمد حماقى في "قول واتكلم"، "مش سهل"، "متعقد"، "هنا جنبي"، "جت يا مجتش"، "ودينا بعيد"، "يا فاتني" و"راسمك في خيالي".

وتعاون الملحن الراحل محمد النادى مع مصطفى قمر في "بعدنا"، "غلطنا"، "كدابة"، "قفلت السكة"، "زى زمان"، "حركات"، "بعدنا وغلطنا"، "ليلة فى عمرى" و"هي"، ومع هيثم شاكر في "مسيلي على عيونك"، "عالقمة"، "ياما ياما"، "تعبت كتير" و"ايامى معاك" ومع مدحت صالح في "ألم"، "بنت القلب"، "عليك إحساس"، ومع تامر عاشور في "ده حكاية" و"من غير ما احكيلك".

كما تعاون محمد النادى مع نانسى عجرم في "ايه اللى جرالى" و"لسه جايه أقوله"، ومع رامى جمال في "من كتير" و"حبيبي تعالى"، ومع شيرين عبد الوهاب في "داء السيطرة" ، ومع أنغام في "ساعات كتير"، ومع أصالة في "كام مرة"، ومع نوال الزغبى في "الهوى وعمايله" و"ليه مشتقالك" ومع على الحجار في "مش هخش النار عشانك" وغيرها من الأغانى مع مختلف المطربين.



رامى جمال



على الحجار



محمد محسن



مروة ناجى



هانى محروس