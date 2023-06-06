شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الملحن محمد النادى بمقابر المندرة في الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى العشرات من أسرة وأصدقاء الملحن محمد النادي صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد الفرح بمنطقة المندرة شرق محافظة الاسكندرية و تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة المندرة شرق المحافظة.

وسادت حالة من الحزن على الأسرة والاقارب والأصدقاء المتواجدين خلال تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة بالمنطقة ، وأخذ الجميع من الحاضرين في تريد الدعوات وقراءة القرآن وتلقى العزاء أمام المقابر .

كان الموزع يوسف حسين، أعلن عن موعد دفن جثمان الملحن محمد النادى، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلاً: "دفن جثمان محمد النادي بالإسكندرية بعد صلاة المغرب في مقابر المندرة".

وتعرض الوسط الغنائى لصدمة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية بسبب خبر وفاة الملحن الشاب محمد النادى عن عمر 39 عامًا، حيث نعى عدد من صناع الموسيقى الملحن الراحل على حساباتهم الشخصية بموقع فيس بوك وسط صدمة كبيرة بسبب الوفاة المفاجئة والتي لم يتم الكشف عن أسبابها حتى الآن.

الملحن الراحل محمد النادى تعاون مع العديد من نجوم الغناء خلال مشواره وقدم معهم أغانى حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، حيث تعاون مع عمرو دياب في "معاك قلبي" و"أمنتك"، وتامر حسنى في "لأول مره" و"يانا يامافيش"، ومحمد حماقى في "قول واتكلم"، "مش سهل"، "متعقد"، "هنا جنبي"، "جت يا مجتش"، "ودينا بعيد"، "يا فاتني" و"راسمك في خيالي".

وتعاون الملحن الراحل محمد النادى مع مصطفى قمر في "بعدنا"، "غلطنا"، "كدابة"، "قفلت السكة"، "زى زمان"، "حركات"، "بعدنا وغلطنا"، "ليلة فى عمرى" و"هي"، ومع هيثم شاكر في "مسيلي على عيونك"، "عالقمة"، "ياما ياما"، "تعبت كتير" و"ايامى معاك" ومع مدحت صالح في "ألم"، "بنت القلب"، "عليك إحساس"، ومع تامر عاشور في "ده حكاية" و"من غير ما احكيلك".

كما تعاون محمد النادى مع نانسى عجرم في "ايه اللى جرالى" و"لسه جايه أقوله"، ومع رامى جمال في "من كتير" و"حبيبي تعالى"، ومع شيرين عبد الوهاب في "داء السيطرة" ، ومع أنغام في "ساعات كتير"، ومع أصالة في "كام مرة"، ومع نوال الزغبى في "الهوى وعمايله" و"ليه مشتقالك" ومع على الحجار في "مش هخش النار عشانك" وغيرها من الأغانى مع مختلف المطربين.



اصدقاء-الملحن-محمد-النادي-أمام-قبرة-بالإسكندرية



جانب-من-تشيع-جثمان-الملحن-محمد-النادي-بالإسكندرية



جانب-من-تشيع-جثمان-الملحن--محمد-النادي-بالإسكندرية