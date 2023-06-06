شكرا لقرائتكم خبر عن أصدقاء الملحن الراحل محمد النادي ينعونه بكلمات مؤثرة أمام قبره بالإسكندرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الحزن على أصدقاء وجيران الفنان الشاب محمد النادى، ابن محافظة الإسكندرية، وذلك عقب تداول نبأ وفاته بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 39 عاما، وأصيبوا بحالة صدمة بعد سماع الخبر، مؤكدين، "كنا دائما فى تواصل دائما كأصدقاء قبل المشاركة معه سويا بالوسط الفني".

وقال الشاعر على شعبان أحد أصدقاء الفنان الراحل، أن محمد النادى من الشخصيات التى تتمتع بسيرة حسنه بين الجميع مضيفا أن خبر وفاة الفنان الراحل ليس له أسباب وكان يتمتع بصحة جيدة ولا توجد دوافع وأسباب لوفاته.

وأوضح، أن الفنان الراحل كان يحرص دائما على الالتقاء بجميع الاصدقاء والمقربين منه مضيفا أن الفنان الراحل كان يلتقى بينا خلال فصل الصيف ويجمعنا سويا الإخوة والصداقة قبل العمل والمشاركة معه فى الوسط الفنى.

وأشار على شعبان إلى أن الفنان النادى ملحن للكثير من المطربين والفنانين الكبار فى الوسط الفنى ومنهم عمر دياب وتامر حسنى وانغام مضيفا أن الراحل دائما يحرص على زيارة الإسكندرية وهو دائما رمز مشرف للجميع.

وأكد أحد الأصدقاء خلال تشييع الجثمان، أن الملحن الراحل يعد انسان من الدرجة الأولى لما يتمتع من صفات عديدة وهى الاحترام والهدوء والمحبة مع الجميع قائلا " الجميع يحبه سوء أصدقائه فى الوسط الفنى أو غيروا وخبر وفاته كانت صدمة لينا ".

وأوضح، أن الملحن الراحل يعد من الشخصيات الطيبة والمسامح مع الجميع وخبر وفاته كان بالنسبة للجميع صدمة مضيفا أن هناك اتصال جمعنى مع الراحل منذ حوالى ٥ أيام وكان الحديث يتطرق إلى بعض الأعمال التى يقوم بها والاطمئنان عليه وفى اليوم الاخير علمت بخبر وفاته اليوم وكانت كالصدمة".

كان أدى العشرات من أسرة وأصدقاء الملحن محمد النادى صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد الفرج بمنطقة المندرة شرق محافظة الإسكندرية وتشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة المندرة شرق المحافظة.

وسادت حالة من الحزن على الأسرة والاقارب والأصدقاء المتواجدين خلال تشييع الجثمان لمثواه الاخير بمقابر العائلة بالمنطقة، وأخذ الجميع من الحاضرين فى تريد الدعوات وقراءة القرآن وتلقى العزاء أمام المقابر.

كان الموزع يوسف حسين، أعلن عن موعد دفن جثمان الملحن محمد النادى، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلاً: "دفن جثمان محمد النادى بالإسكندرية بعد صلاة المغرب فى مقابر المندرة".

وتعرض الوسط الغنائى لصدمة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية بسبب خبر وفاة الملحن الشاب محمد النادى عن عمر 39 عامًا، حيث نعى عدد من صناع الموسيقى الملحن الراحل على حساباتهم الشخصية بموقع فيس بوك وسط صدمة كبيرة بسبب الوفاة المفاجئة والتى لم يتم الكشف عن أسبابها حتى الآن.

الملحن الراحل محمد النادى تعاون مع العديد من نجوم الغناء خلال مشواره وقدم معهم أغان حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، حيث تعاون مع عمرو دياب فى "معاك قلبي" و"أمنتك"، وتامر حسنى فى "لأول مره" و"يانا يامافيش"، ومحمد حماقى فى "قول واتكلم"، "مش سهل"، "متعقد"، "هنا جنبي"، "جت يا مجتش"، "ودينا بعيد"، "يا فاتني" و"راسمك فى خيالي".

وتعاون الملحن الراحل محمد النادى مع مصطفى قمر فى "بعدنا"، "غلطنا"، "كدابة"، "قفلت السكة"، "زى زمان"، "حركات"، "بعدنا وغلطنا"، "ليلة فى عمرى" و"هي"، ومع هيثم شاكر فى "مسيلى على عيونك"، "عالقمة"، "ياما ياما"، "تعبت كتير" و"ايامى معاك" ومع مدحت صالح فى "ألم"، "بنت القلب"، "عليك إحساس"، ومع تامر عاشور فى "ده حكاية" و"من غير ما احكيلك".

كما تعاون محمد النادى مع نانسى عجرم فى "ايه اللى جرالى" و"لسه جايه أقوله"، ومع رامى جمال فى "من كتير" و"حبيبى تعالى"، ومع شيرين عبد الوهاب فى "داء السيطرة"، ومع أنغام فى "ساعات كتير"، ومع أصالة فى "كام مرة"، ومع نوال الزغبى فى "الهوى وعمايله" و"ليه مشتقالك" ومع على الحجار فى "مش هخش النار عشانك" وغيرها من الأغانى مع مختلف المطربين.