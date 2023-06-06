شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تتصدر التريند بعد الدعاء لخطيبها السابق.. اعرف ماذا قالت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة سهر الصايغ التريندات على موقع جوجل مؤخرًا، فور إعلانها عبر حسابها على موقع إنستجرام أنها أصبحت سينجل مرة أخرى، وذلك بعدما انفصلت عن خطيبها بعد أشهر من إعلان خطبتهما، وذلك لا بسبب إعلانها الخبر فحسب وإنما بسبب تعليقها على خبر الانفصال، حيث جاء مصحوبًا بدعاء منها لخطيبها السابق مثلما دعت لنفسها.

سهر الصايغ تدعو لخطيبها السابق

سهر الصايغ كتبت في تعليقها على خبر انفصالها: "اللهم أرزقه خيرًا مني.. وأرزقني خيرًا منه.. تمت فسخ خطوبتي.. رأيت منك خيرًا وقابلتك بالخير.. فعسي الله أن يبدلنا خيرًا".



سهر الصايغ على انستجرام

سهر الصايغ تحصد جائزة مؤخرًا

وقد حصدت سهر الصايغ الشهر الماضي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الباب الأخضر" من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ71، برئاسة الأب بطرس دانيال، وقالت سهر الصايغ خلال تكريمها: "اتكرمت من المركز من قبل عن مسلسل أم كلثوم، ودي تاني مرة أتكرم فيها، شكرا جزيلا لكم، كما حصدت نفس الجائزة مناصفة الفنانة أسماء يزيد عن فيلم (ليلة قمر 14)".

آخر أعمال سهر الصايغ

فيلم "الباب الأخضر" تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، عابد عنانى، إسلام حافظ، سما ابراهيم، لطيفة فهمى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

وقدمت سهر الصايغ فى رمضان الماضى، مسلسل "بابا المجال" والذى شاركت فى بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، نسرين أمين، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما ابراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد خالد موسى.