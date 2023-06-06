شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى عن الملحن محمد النادى: خبر وفاتك صادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب محمد حماقى عن حزنه الشديد وصدمته في وفاة صديقه الراحل الملحن محمد النادي، من خلال حسابه على موقع تويتر، وذلك عبر صورتين مع محمد النادي علق عليهما بكتابة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي في وفاة محمد النادي، الملحن والصديق العزيز وواحد من أهم رفقاء المشوار من 20 سنة.. الحقيقة خبر وفاتك صادم وموجع لينا كلنا.. بعزي نفسي أولاً وبعزي أهله وكل المقربين منه، ربنا يصبرنا جميعاً على فراقه".

وكان خبر رحيل الملحن محمد النادي أثار حزنًا كبيرًا داخل الأوساط الفنية، وذلك بعد صدمة وفاته، وهو ما انعكس في تصدر اسمه التريندات بعدما حرص على نعيه الكثيرون ممن عملوا فيه من أصدقائه سواء المطربين أو الملحنين والموزعين والشعراء، عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة.



حماقى على تويتر

محمد النادي لحن أكثر من 100 أغنية

توفى الملحن محمد النادي عن عمر يناهز الـ 39 عاما، وقد لحن محمد النادي أكثر من 101 أغنية طوال مسيرته الفنية رغم رحيله في هذا السن الصغير.



حماقى مع محمد النادي

أبرز أغاني محمد النادي

من أبرز أغانيه التي ساهمت في نجوميته بعالم التلحين أغانيه مع الفنان عمرو دياب وأبرزها «معاك قلبي، أمنتك»، في حين أشهر أغانيه مع المطربة أنغام أغنية «ساعات كتير»، كما لحن للمطربة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الشهيرة «داء السيطرة»، والتي اكتسبت بها نجاحاً كبيراً.

موعد عزاء محمد النادي

وتتلقى أسرة الملحن الراحل محمد النادى عزاءه اليوم الإثنين بمسجد المندرة بحرى في الإسكندرية، وذلك بعد صلاة الجنازة عليه ودفنه في مقابر المندرة.