شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يحتفل بزفاف نجله محمود بالإسكندرية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الآن الفنان أحمد شيبة بزفاف نجله الأصغر محمود وعروسه أمنية بإحدى قاعات الإسكندرية، وسط أهله ومحبيه ممن حرصوا على حضور حفل زفافه مثلما يظهر خلال الصور التى تعكس حالة الفرحة خلال حفل الزفاف.

وكان الفنان أحمد شيبة قد أطلق تريو أغنية "الصعايدة" التى تجمعه لأول مرة مع الشاعر هشام الجخ والفنان عصام كاريكا بشكل فيديو كليب.

ويعد الكليب الذى تم تصويره فى قرية تونس بالفيوم، أول عمل فنى يجمع بين نجم الأغنية الشعبية شيبة وبين كاريكا الذى يتولى تلحينها فى حين كتبها هشام الجخ، وأخرجت الكليب المخرجة اللبنانية ردينة حاطوم.

كما طرح أيضاً نهاية الشهر الماضى أغنيته الجديدة "من غير سلام" التي تعاون فيها مع كل من: خالد سلطان وسامح الكومى والتوزيع إسلام شيبسى.