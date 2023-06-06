شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى لصاحبة السعادة: أنا معتز بنشأتى فى عين شمس وأعتبر نفسى سفيرا لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد العوضي، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على قناة DMC: كان هدفى أنا وياسمين أن نقدم عملا جيدا، من خلال مسلسل ضرب نار، يليق بالجمهور الذي ينتظرنا، خاصة أننا لم نقدم عملا خلال العام الماضي، فكان لا بد أن يكون مسلسلا قويا.

وأضاف العوضي: أنا معتز جدا بنشأتي وأحب طفولتي في عين شمس، ونشأت على أخلاق تلك المنطقة، وعندما أصبحت ممثلا شعرت بأنني سفير لهذه الطبقة، ودائما أقول أنا فخور بعين شمس.

وعن لهجته في مسلسل "ضرب نار" قال: مدرب اللهجة كان خاص بطريقة الكلام ، ولكن الأسلوب نفسه جعلتني أتعايش مع شخص من سوهاج ، ووجدته عندما يشعر بالعصبية كان يتحدث سريعا فركزت علي هذه الطريقة ، وقبل المسلسل بدأت أتحدث صعيدي فقط في كل مكان .

ويعد آخر أعمال النجم أحمد العوضي خلال الماراثون الرمضاني ، مسلسل ضرب نار بطولة كل من: ياسمين عبد العزيز، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفان على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزواج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.